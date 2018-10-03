【華冠投顧】盤中解析：量縮觀望

劉彥良 分析師

歷經昨天重挫 132 點後，台股今天呈現量縮觀望的態度，比較可惜的是昨日融資不減反增，加上外資期現貨大賣，籌碼面上並不利台股展開強彈，接下來要先求穩再求好。

盤面上還是跌多於漲的結構，不過下跌家數已較昨日大減，強勢族群在於 PCB 如佳總 (5355)、南電(8046) 和泰鼎 - KY(4927)等，另外沈寂已久的航太概念股如寶一 (8222)、晟田(4541)、漢翔(2634) 和豐達科 (3004) 則受惠吉隆坡國際航太商務會議的召開，以及台中市政府力邀波音和空中巴士等航太大廠進駐水湳智慧城創新研發專用區的題材下，展開跌深反彈。

生技股近期也多有發揮，國光生 (4142)、生華科(6492)、康友(6452) 和永昕 (4726) 各擁題材近日強勢表態，此外中化 (1701) 及子公司中化生 (1762) 在整理過後也重新轉強。

電子股成交比重僅 56%，資金還是在非電族群上打轉，接下來還是要等電子股轉強回溫，台股才有挑戰前高的本錢，否則還是會在 10600-11200 的箱型區間內作震盪。

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