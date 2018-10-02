〈大成鋼併購美廠〉斥百億併美鋁旗下鋁捲板廠 明年Q2起月產能1.1萬噸助營運升溫

大成鋼 (2027-TW) 今 (2) 日召開重訊，宣布將斥資 3.5 億美元(約新台幣 107 億元)，透過子公司轉投資，取得美鋁旗下負責鋁捲板生產的 ALUMAX Mill PRODUCTS,INC.，總經理謝榮坤指出，預計併購綜效將於明年第二季起顯現，屆時每月可增加 1.1 萬噸的鋁捲板供應量。

大成鋼總經理謝榮坤表示，將透過子公司 TA CHEN INTERNATIONAL,INC. 透過其新設 100% 子公司 TCI TEXARKANA,INC. 以現金 3.5 億美元，取得 ALUMAX Mill PRODUCTS,INC. 全部有形資產 (包含土地、廠房、設備)，以及無形資產。

ALUMAX Mill PRODUCTS,INC. 為美國上市公司 Arconic INC. 旗下生產鋁捲板的事業群之一，Arconic INC. 隸屬美國鋁業集團，ALUMAX Mill PRODUCTS,INC. 工廠坐落於美國德州的特克薩卡納，目前部分產線處於停工狀態。

此次大成鋼交易價款 3.5 億美元，包含原始價金 3 億美元，及達成特定條件的或有價金 5000 萬美元，其中特定條件部分，大成鋼發言人林炳文解釋，就是賣方須協助閒置產能復工，並再依達成率狀況支付或有價金。

林炳文指出，以目前復工進度推估，預計明年第二季後，併購效益可望開始顯現，屆時月產能約 1.1 萬噸，將可提供大成鋼美國當地自行生產鋁捲坢產品產能。

大成鋼目前為美國鋁捲板通路商龍頭，美國鋁捲板市場因政府實施反傾銷，限制中國大陸大陸廠商進口，加上「232 條款」也導致他國進口鋁捲板需加課 10% 關稅，導致國內鋁捲板供需吃緊，推升大成鋼營運跳增，而公司也積極朝上游整併，加強貨源掌握度。