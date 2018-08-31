〈財報〉中石油上半年多賺1倍 中期息＋特別息共派0.0888元

受惠於原油、天然氣、成品油等主要產品價格上升，中石油 (0857-HK) 上半年純利較去年同期大增 113.7%，達人民幣 270.88 億元，每股盈餘 14.8 分，派中期息 0.0666 元，另派特別息 0.0222 元，合共派息 0.0888 元，總共派出 162.52 億元，派息率達 60%。中石油副董事長、總裁章建華表示，未來會保持介乎 45% 至 50% 的派息比率。

中石油昨 (30) 日收報港幣 6.07 元，無升跌。

中石油股價

期內，中石油各板塊均實現獲利。勘探與生產板塊實現經營利潤人民幣 298.89 億元，年增 332.17%，重回公司獲利主體地位；煉油與化工板塊得益於煉油毛利和加工量的上升，實現經營利潤 232.08 億元，年增 46.5%；銷售板塊實現經營利潤 44.85 億元，年減 21.1%；天然氣與管道板塊主要受益於國內天然氣需求旺盛，實現經營利潤 161.05 億元，年增 15.6%。

中石油上半年的原油產量為 4.38 億桶，年增 0.4%，惟國內原油產量年減 1.3%；可銷售天然氣產量 1.79 兆立方英尺，年增 3%。

中美貿易戰下，章建華指出，第一批價值 340 億美元的商品徵稅對公司業務沒有影響，但針對 160 億美元商品的徵稅涉及石化產品，「影響不容忽視」，25% 的關稅會影響液化天然氣 (LNG) 採購成本，公司正在努力控制成本。

值得留意的是，中石油 2018 年上半年進口氣及 LNG 的進口量大幅增加 89.19 億立方公尺，淨虧損擴至人民幣 134.13 億元，比上年同期增加 16.15 億元。

章建華表示，中石油將積極響應中央提出的「保障油氣增儲上產」要求，今年國內原油產量計畫達到 1.01 億噸，同時做到每年 1% 的增量；天然氣方面，相信今年產量可增加 4%，未來數年期望達到 4% 至 5% 的年增長量。他預測，下半年布侖特原油價格介於每桶 70 至 74 美元，比上半年平均每桶 70 美元較高。

對於市場關心的冬季天然氣供應，財務總監柴守平表示，天然氣價格市場化，利多公司的發展。他估計，以居民用氣量為 300 億立方英尺、每立方提價人民幣 0.23 元來計，可為公司帶來約 70 億元的獲利。

副總裁凌霄補充，今年不太可能再現「氣荒」，公司上半年天然氣銷量為 856 億立方英尺，料全年銷量超過 1500 億立方英尺，而全國天然氣消費量可達到 2680 億立方英尺，年增 13%。

談及國家對「三桶油」旗下油氣管道公司的整合，章建華稱會積極參與改革，中石油所佔份額最大，一定會參與。但目前油氣管道公司的估值還未確定，與國家相關部門正保持溝通，會建議按照市場化原則來管理，以保障股東利益。

此外，美國正全面制裁伊朗，章建華澄清，中石油在伊朗沒有任何業務。