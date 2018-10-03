貴金屬盤後─義大利預算擔憂 黃金收高15.30美元 創近二週高點

黃金週二收盤突破每盎司 1200 美元，義大利預算緊張，拉抬了貴金屬價格，收盤接近二週高點。

分析師說，義大利鉅額赤字突然受到重視，黃金空頭因而受創。

歐洲委員會對反體制義大利政府的預算計畫感到擔憂。上週，義大利政府提出預算赤字目標為 GDP 的 2.4%，為前任政府的三倍。該預算計畫讓義大利與歐盟嚴格的財政規則，產生了衝突。

分析師說，今日黃金上漲速度，顯示避險基金與其他空頭快速回補倉位。

12 月黃金上漲 15.30 美元，或 1.3%，收於每盎司 1207 美元，創近二週高點。今年以來，黃金下跌了約 7.8%。

近幾日，因美元指數上漲，黃金下跌至六週低點。今日美元指數上漲 0.2%，但黃金仍走強，分析師說，黃金已嚴重超賣，理應反彈。

全球股市週二下跌，亦有助推升黃金的投資吸引力。美國股市今日交易錯綜。

黃金對聯準會 (Fed) 升息極為敏感，因為升息能夠推升美國債券殖利率，降低不具利息的黃金的吸引力。升息也可推升美元，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

預期 Fed 於 12 月將再度升息，為今年第四度升息。週五，美國將公布 9 月就業報告，投資人將據以研判 Fed 的利率政策。

Fed 主席鮑爾於週二發表演說時指出，儘管失業率偏低，他並未見通貨膨脹有上升的訊號。

12 月白銀上漲 18.6 美分，或 1.3%，至每盎司 14.693 美元。第三季，白銀下跌逾 9%。