貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低4.50美元

10 月交易開始，黃金價格週一收低。

近幾個交易日，美元反彈上揚，黃金下跌至六週低點。週一，美元指數上漲 0.2%，黃金進一步下跌。投資人亦注意最新的北美自由貿易協定 (NAFTA)。

分析師說，新的 NAFTA 協定有助改善總體經濟情況，黃金却未能上漲，多頭大感失望。

12 月黃金下跌 4.50 美元，或 0.4%，收於每盎司 1191.70 美元，盤中低點為 1188.10 美元。

分析師說，儘管全球貿易緊張持續，黃金却未見避險買盤。Fed 升息，美國經濟成長強勁及美國股市上漲，為黃金帶來壓力。

貴金屬對聯準會 (Fed) 升息極為敏感，因為升息能推升美元，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

預期 Fed 於 12 月將再度升息，為今年第四度升息。週五，美國將公布 9 月就業報告，有助研判 Fed 升息的立場。

波士頓 Fed 銀行總裁 Eric Rosengren 於週一發表演說指出，他支持央行緩慢升息的策略，預防未來可能發生的嚴重通貨膨脹。

12 月白銀下跌 20.5 美分，或 1.4%，至每盎司 14.507 美元。