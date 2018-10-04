貴金屬盤後─殖利率上升 美元上漲 黃金收低4.10美元

黃金價格週二上漲至近二週高點後，週三回檔走低。美國債券殖利率上升，美元走強，削弱了黃金的需求。

義大利預算擔憂有所消退，亦使得黃金缺少避險買盤。

分析師說，美國 10 年期債券殖利率上升，美元走強，黃金因而下跌。但黃金守於 1200 美元關卡之上，似乎正在打底。

12 月黃金下跌 4.10 美元，或 0.3%，收於每盎司 1202.90 美元。

美元指數上漲 0.2% 至 95.724。美國 10 年期債券殖利率上升至近 3.15%，創七年高點。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。債券殖利率上升亦削弱了黃金吸引力。

分析師說，週二因義大利局勢不定，引發了避險買盤，黃金由 1190 美元上漲至 1208 美元。在美元走強的情況下，黃金依舊上漲。短期內，黃金可望進一步走高。但中長期展望，黃金仍傾向下跌。

利率仍是貴金屬的主要推手。聯準會 (Fed) 升息能推升債券殖利率，進而支撑美元上漲，為黃金帶來壓力。

預期 Fed 於 12 月將再度升息，為今年第四度升息。週五，美國將公布 9 月就業報告，投資人將據以研判 Fed 的利率政策。

12 月白銀下跌 2.3 美分，或 0.2%，至每盎司 14.67 美元。