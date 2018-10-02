遠東銀海外布局大進展 新加坡、胡志明辦事處准設

金管會今 (2) 日同意，遠東銀行 (2845-TW) 分別向新加坡及越南主管機關申請，要求設立新加坡代表人辦事處、及胡志明市代表人辦事處。

遠銀目前國內營業分行據點共有 53 家，但其海外據點僅有有香港分行 1 處，主要針對大陸市場，因此海外獲利主要也是來自大陸的業務。

遠銀近年積極拓展海外市場，在跨境聯貸、與國際聯貸主辦業務上，也交出亮眼成績，近五年來累計主辦 19 件國際聯貸案，主辦聯貸金額突破 700 億元，去年更完成首件東協市場主辦聯貸案，在尚未於新南向市場設立分行，仍主辦聯貸業務。

遠銀著眼於東協各國經濟發展極具潛力，經評估新加坡及越南政經及金融概況後，規劃於新加坡及越南胡志明市設立代表人辦事處，以有助於瞭解當地金融環境及未來發展機會。

金管會今天一口氣核准兩個案子，包含遠銀申請設立新加坡代表人辦事處，及胡志明市代表人辦事處。

其實，若尚不包括遠銀所申設的辦事處據點，據金管會統計，國銀目前在新加坡已設有 12 家分行，分別為：上海商銀、中國信託、兆豐銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行、彰銀、玉山銀行、第一銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行及華南銀行等。

而越南部分，計有 12 家銀行分別於胡志明市、河內、同奈等地，設立 9 家代表人辦事處、12 家分行及 1 家子銀行，其中，國泰世華商業銀行與越南工商銀行合資設立世越銀行。