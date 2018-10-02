【富蘭克林】富蘭克林Q4理財大補帖 養足財富精氣神

第三季金融市場震盪加劇，讓不少投資人亂了陣腳，原本的資產配置可能顯得外強中乾，無法施展身手。富蘭克林證券投顧建議，如同迎接季節變化，適度進補強化內外，是養生的必要作為，當市況有較大變動時，投資組合也需要因人而異，適時進一碗大補湯，增加獲利率、提高防禦力，

望聞問切四診法 為理財把脈、擬策略對症下藥

「望、聞、問、切」是中醫收集或了解病情的重要方法，檢視投資行為時，也能運用這四診法，為投資理財把脈診斷，釐清問題再對症補強。「望」：先認清自身現階段的理財需求，「聞」：對市場消息的反應程度，「問」：了解自我投資屬性，「切」：健診現有資產組合。

富蘭克林投顧表示，第三季在美中貿易爭端、土耳其及阿根廷匯市動盪下，股市表現分歧，新興市場承壓尤重，但隨著各項變數釐清，金融市場震盪後仍有機會迎來，投資人不妨利用現階段市場回檔修正之際，以上述的「望聞問切」四診法檢視現有的資產配置狀況，汰弱換強以迎接傳統的第四季至隔年第一季的連續旺季行情。

精選標的補氣血 基金理財不慍不火

富蘭克林投顧指出，「氣虛型」投資組合往往會有標的過度集中、表現後繼無力的缺失，面對高波動度的市場，自然無法從容應對。建議增持較穩健的平衡型或高評等的債券型基金為核心，同時可加入具有高殖利率優勢的新興國家固定收益型基金，用定期入袋的現金收益，豐富生活或加以投資，為理財注入源源不絕的動力。

而「血虛型」的投資組合則是投資組合往往表現牛步化，有時雖能抗跌但當市場行情好時，卻反應慢半拍而無法跟漲，防禦有餘卻積極不足，容易錯失獲利機會。建議提高部分積極型股票資產，例如亞洲小型或生技、科技等產業型基金，並且以美歐股為主的全球型基金撐住核心部位，既分散風險，也能擁抱正火紅的美元資產。

3000 元定期定額 3 檔基金 長期投資財庫進補

一旦找出資產配置的不足，對症下藥就有機會漸收投資效益，富蘭克林投顧表示，因應第四季震盪中深藏契機的投資環境，投資人保持審慎之餘也無須過度悲觀，「定期定額」、「長期投資」仍是提高理財致勝率的兩大鐵律。

此外，迎接波動加大的景氣行情，分散佈局也是重要心法。富蘭克林分析，面對波動升高、區域及類股輪動可能加快的投資環境，重新打造資產配置時，應把握「抗波動」、「買高息」、「撿便宜」的三大方針，採取每月 3000 元定期定額 3 檔基金的投資方式，追求穩健的投資人，可一次納入美國平衡型、新興市場債券型與全球股票型基金三種類型標的；或是考慮以新興股市或產業型基金，取代較穩健的基金部位，增加資產配置的積極度。

富蘭克林表示，依據最近一次聯準會的會後聲明，彰顯對美國經濟前景的正向樂觀，有利美元資產續航，此外，考量新興國家公債殖利率已經拉升，高殖利率優勢可望吸引資金回流，帶動新興股市的補漲行情，放大佈局範疇持續定期定額投資，將分散風險又不錯失短期回檔趁勢承接的反彈機會。

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