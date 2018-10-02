台股盤後─權值股走弱拖累再失守萬一 下跌132點收10919點

美股周一僅 NASDAQ 指數收跌，道瓊大漲 192.9 點作收，台股今 (2) 日開低走低，權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、傳產股統一 (1216-TW)、中鋼 (2002-TW) 走弱，拖累大盤指數失守 11000 點，雖有特斯拉概念股及題材股走揚，可惜無力回天，終場以 10919.63 點作收，下跌 132.17 點，成交 1058.74 億元；法人認為，在交投冷靜下短線個股操作為宜，留意政策作多及類股輪動股。

美墨加協定 (USMCA) 達成，推升美股道瓊工業指數、S&P 500 指數、費城半導體指數收高，僅 NASDAQ 指數收跌，台股今日以 11048.89 點開出，下跌 2.91 點，早盤一度企圖上攻，翻紅拉升至 11064.34 點，上漲 12.54 點，但在大型權值股、傳產龍頭股及金融股齊跌下，指數往下探，盤中一度下滑至 10906.42 點，下跌 145.38 點，尾盤稍有拉升作收。

蘋概三王的表現上，僅股王大立光 (3008-TW) 力守紅盤，終場收 3790 元，上漲 1.33%，亞光也收紅，台積電收 257.5 元，跌幅 2.09%，鴻海收 78.1 元，跌幅 2.25%，權值股走弱，拖累大盤開低走低，近期強勢指標的風電概念股今日也回檔休息。

不過，被動元件股早盤一度呈現反彈表現，但國巨 (2327-TW) 卻是開高走低，終場翻黑作收，跌幅 2.55%，華新科 (2492-TW) 也是翻黑收在 208 元，跌幅 1.65%，以立隆電的表現較強勢，終場收紅，漲幅 6.76%；生技股則由國光生領攻，上漲 6.75% 作收；特斯拉概念股也是盤中多頭指標，貿聯 - KY 收紅。

傳產股部分以紡織股、電機機械、營造建材的表現抗跌，水泥、食品、塑化、機電、玻陶、橡膠等股跌勢較重，跌幅逾 1-2%；電子股跌幅 1.46%，金融股也收跌 0.97%，在類股跌多漲少下，無力拉升大盤指數。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，電子股今日明顯轉弱，加上傳產股及原物料股也回檔休息，指數開低走低，但以成交量來看，近期大盤上漲及下跌都呈現無量的情況，指數受外資牽動，以今日情況研判，可能會出現調節。

他認為，在上漲及下跌都無量的情況下，呈現出一個交投冷靜的盤勢，短線應以個股操作為宜，選股為重，留意政策作多股及類股輪動股，指數約落在年線及 11000 點附近的大區間整理。