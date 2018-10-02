【華冠投顧】盤中解析：權值壓盤 大跌百點

劉彥良 分析師

好不容易美墨加達成新貿易協定，但美中衝突再擴大，川普指出與中國的貿易談判為時尚早並表示還會在關稅措施上再施壓迫使中國讓步，導致亞股全面走弱，目前香港大跌 1.6%、台灣大跌 1%。中國雖因十一長假休市，但觀察新加坡中國 A50 期貨也重挫 1%。

權值股領跌，元大台灣 50(0050)大跌 1.4%，其中電子股的台積電 (2230)、華碩(2357)、聯發科(2454) 和聯電 (2303) 下跌 2%，傳產股則以水泥雙雄、台灣高 (2633) 和統一 (1216) 跌勢較重。

盤面強勢族群為受惠日商溢價 15% 收購超眾 (6230) 帶起的散熱族群，以及特斯拉昨晚大漲 17% 帶起的相關概念股，此外二線被動元件跌深反彈，包括立敦 (6175)、今展科(6432) 和立隆電 (2472) 大漲半根停板以上。

雖台股重挫百點，但目前為止並沒有任何一檔打入跌停，同時預估量還不到 1100 億元，代表市場上的賣壓力道有限，反倒是投資人過度反應美中貿易摩擦的發展，所以我認為台股明天開始就會止穩。

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