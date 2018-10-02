IMF主席拉加德：某些風險已經實現 暗示將下調全球經濟增速預期

周一，國際貨幣基金組織 IMF 主席拉加德在華盛頓的一個會議上表示，雖然全球經濟增速仍然處於 2011 年以來最高水平，但六個月前提出的風險開始增長，「某些風險已經實現」，「有跡象表明全球增長已進入平台期」。

拉加德指出，美國經濟受減稅和寬鬆的金融環境的影響，增長強勁，但歐元區和日本經濟增長逐漸放緩，也有跡象表明中國經濟發展正變得「溫和」。

拉加德表示，由於不確定性的增加和貿易壁壘，IMF 最新的全球經濟增長預期將較 7 月的預期有所下調。7 月 IMF 對 2018 年和 2019 年的經濟增長預期為 3.9%。IMF 將於 10 月 9 日公布最新的全球增長預期報告。

（圖片來自 Zerohedge.com)

拉加德稱，全球貿易系統應該得到改善，而不是被摧毀。她說，「一個關鍵問題是，貿易壁壘已由一種修辭變成了新的現實。這不僅損害了貿易本身，也損害了投資和製造業，因為不確定性在不斷的上升。」

她表示，全球貿易爭端的加劇有可能傷害新興市場:

「風險很高...... 全球價值鏈的斷裂可能會對很多國家產生毀滅性的影響...... 還可能阻止新興國家和低收入國家充分發揮其潛力。」

「需要明確的是，到目前為止，我們還沒有看到更廣泛基礎的金融危機的蔓延－－但我們也知道情況可能迅速改變。如果當前貿易爭端進一步升級，它們可能會給更廣泛的新興和發展中經濟體帶來衝擊」。

此外，拉加德警告各國防範「財政和金融動盪」。她指出，全球公共與私人債務已經達到創紀錄的 182 兆美元，比 2007 年金融危機爆發時高出約 60%。 隨著發達國家央行升息，新興市場和發展中國家都受到擠壓。

「如果突然加速，可能會變得更具有挑戰性。」 「這可能導致市場盤整，匯率大幅波動以及資本流動的進一步減弱。」

拉加德引用 IMF 最新研究指出，除了中國以外的新興市場可能面臨高達 1000 億美元的債務組合外流。這與十年前全球金融危機期間的水平大致相等。

拉加德呼籲各國共同行動來對抗經濟增長放緩。她稱，各國需要「建立一個更強大、更公正，適合未來的全球貿易系統」，並重建對多邊機構的信心。