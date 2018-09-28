〈每日外資外匯觀點〉季節性匯回支撐美元、花旗做多美元兌日圓目標價114.25

美國聯準會鮑威爾周四談話，帶動美元持續反彈並一度突破 95；周五市場關注美國公布的通膨指數，預期將進一步左右美元走勢。

美元近期雖回檔整理，但新加坡 NatWest 外匯策略主管 Mansoor Mohi-uddin 表示， 歐洲和日本央行可能至少在 2019 年下半年前維持利率不變，美元仍將受惠於利差擴大，未來幾個月歐元將回跌至 1.13；日圓也將貶至 115 的一年新低。

摩根大通：長期去美元化的催化劑已開始作用

摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 表達對美元作為全球儲備貨幣的質疑，並認為川普上任以來的舉措，使得美元作為儲備貨幣的地位開始受到威脅。

Kolanovic 指出，目前的川普政府可能成為長期去美元化的催化劑，在新興市場貨幣遭遇動盪後，已有國家開始思考能否遠離美元霸權，而外匯多元化似乎是更好的選擇。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大和：月底前資金匯回美國 支撐美元上漲

美元兌日圓 9 月以來恢復漲勢，本周攻克 113 關卡，周五一度觸及 113.63 高點，累計 9 月以來上漲超過 200 點，漲幅近 2.5%。

大和證券資深外匯策略師 Yukio Ishizuki 表示，美國投資人月底前將資金匯回國內，季節性的因素支撐美元上漲，尤其在美、日高峰會結束後，及聯準會本周升息，兩國利差持續擴大下，美元兌日圓有望進一步上漲。

花旗也建議做多美元兌日圓，停損價位從 111.75 調高至 112.95，目標價維持上看 114.25。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 從技術面來看，美元兌日圓目前來到一月以來新高，周五若能收在 113.25 之上，中期將有望進一步上漲。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯克銀行認為，目前斷言美國聯準會停止升息恐怕為時過早，但市場對聯準會貨幣政策刪掉「寬鬆」兩字頗多聯想，將有助於歐元兌美元在秋季重回 1.15。

另外，來技術面來看，德商銀行認為，歐元兌美元只要維持在 1.1687 上方，就可持續看漲。