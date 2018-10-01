日本電產擬斥資45億元來台收購超眾 每股收購價108元 溢價約15%

散熱模組廠超眾 (6230-TW) 今 (1) 日傍晚公告，日本電產 (Nidec Corporation) 將以每股新台幣 108 元收購超眾最少 33%、最多 48% 股權，收購總金額上看 44.76 億元，而收購價若以超眾今天收盤價 93.9 元來算，溢價約 15%。

超眾表示，今日獲悉日本電產擬公開收購公司普通股，於日本東京證券交易所查詢發現，日本電產的確於今日發布相關公開訊息。

據了解，日本電產為風扇馬達大廠，生產各式風扇馬達及零組件產品，超眾是日本電產的客戶，過去持續向日本電產採購風扇產品。

超眾指出，日本電產將自 10 月 3 日起至 11 月 21 日公開收購公司普桶股，每股收購價 108 元，最低 2883.87 萬股，占超眾已發行股份 33.4%，收購上限為 4144.48 萬股，約超眾已發行股份 48%。

超眾今日終場收在漲停 93.3 元，若以此計算，日本電產此次收購超眾的價格約溢價 15%。

而根據日本電產官網的新聞稿指出，併購超眾的主因，主要是近來工業領域對散熱和冷卻的規格要求更加嚴格，因應客戶要求將提高自身的散熱和散熱質量為客戶提供增值服務。

日本電產表示，超眾在散熱器、熱管等散熱模組領域有很強的技術，希望通過收購與超眾合作，改善熱管理技術與開發能力，並透過將電機產品與超眾散熱模組結合，提供客戶更佳散熱解決方案。