美取消國防部長訪中 雙方緊張局勢加劇 拖累亞股走弱

亞股週二 (2 日) 普遍走弱，主因是相較於美國與加拿大趕在期限前成功修訂 NAFTA，並改名為 USMCA，美中關係卻有惡化的趨勢。

日股早盤開高，但漲幅隨時間減少，東證指數仍有 0.24% 的小漲。但南韓卻是開高走低後轉為下挫。港股跌勢最凶，開盤就急跌 1.3%，台股則在開盤後持續走弱，跌點來到百點之上。大陸股市因十一長假期間並未開市。

市場關注美國對外貿易局勢發展。美加經過 1 年多的折衝，終於在 9 月 30 日達成三方協議，美國得以進入加拿大乳製品市場，加拿大則躱過美國的汽車高關稅。協議也因應川普的希望，改稱美墨加協議 (The United States-Mexico-Canada Agreement)。

但相對之下，美中的貿易局勢不僅沒有好轉，還有減弱之勢。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一受訪時表示，與中國的貿易協議並非緊急事項。庫德洛表示，川普對目前華盛頓與北京之間的貿易談判進展不滿意。

除了貿易之外，美中的緊張也影響到雙邊關係的其他方面，五角大廈今天也取消了國防部長 James Mattis 10 月稍晚的訪問中國計畫。

花旗銀行外匯與利率策略負責人 Luis Costa 表示，美中的問題比北美自由貿易談判複雜得多，美國的短期目標是什麼，也沒有幾個人清楚，因此美中僵局恐怕還會拖上好幾年，而不只幾個月。

Standard Life Aberdeen 共同執行長 Steve Sedgwick 認為，川普這段期間的主要目標，在於向中國課徵進口關稅，以減低美中的貿易逆差。由於美國的經濟表現非常好，目前看不出與美國對抗，能帶給中國的好處。