台股盤中─貿易戰實質衝擊浮現 大跌百點再失守「萬一」關卡

在大型權值股走弱無力衝擊下，台股加權指數以小跌 2.91 點開出，隨即呈現跳水格局，不僅再度失守「萬一」關卡，盤中更大跌超過百點，至上午 10 點，最低一度來到 10924.7 點，法人提醒，貿易戰影響已開始在美中兩國經濟數據上顯現，台股高檔壓力重，居高思危的氣氛濃厚，暫以保守態度因應。

統一投顧說明，儘管美中貿易戰訊息面稍歇，但對美國和經濟影響已開始顯現，除了中國 9 月財新製造業 PMI 連續 4 個月滑落，而今晨美國公佈的製造業 ISM 指數不如預期，再加上市場預估非製造業指數和非農新增就業人數也將下滑，使金融市場態度偏向保守。

日前非電權值股積極穩盤的態勢轉弱，台塑化、中信金、統一、統一超、台泥、亞泥、正新、寶成、南亞、中壽和彰銀等均跌逾 1%，同時，大型電子股也未能接棒反而加重盤面壓力，台達電、研華、群創、聯發科、台積電、鴻海、鴻準和可成跌 1% 之上。

同時，玉山金、兆豐金、元大金、國泰金、華南金、光寶科、中鋼、台化、和碩和日月光投控均壓在盤下。

整體來看，前 50 大權值股中僅 5 檔左右維持紅盤上，是今日大盤走弱的壓力來源。

從細除群來看，由於日本電產株式會社 (Nidec) 昨日宣布擬斥資 44.76 億元收購超眾股權，收購股權上限訂在 48%，收購價格訂在 108 元，以超眾昨日收盤價 93.9 元來估算，溢價幅度達 15.01%，使今日超眾股價直接開漲停鎖死。

在超眾漲停的激勵下，散熱模組相關個股走勢轉強，力致亮漲停燈號，雙鴻大漲逾 6%，建準、奇鋐也都穩在紅盤上。

其次，被動元件跌深反彈，國巨漲 1% 之上，帶動華新科漲逾 2%，禾伸堂、信昌電和蜜望實均有 1% 以上的漲幅。

而 MOSFET 相關業者續強，大中、尼克森和富鼎漲逾 1%，杰力和強茂也穩守紅盤。

元大投顧指出，陸續公布的 9 月營收是市場焦點，選股不選市策略未變，具有第 3 季營收年增長、評價優於同業，或兼具高配息率者，還是價值選股的主流方向，建議短期上可藉由第 3 季營收達成率高者，做為獲利成長基礎，類股可留意汽車零組件、出貨旺季顯卡族群和封裝基板等。