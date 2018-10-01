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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

10月01日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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10/01  綠悅-KY 、上緯投控、雃博、建新國際、泰金寶-DR、恒大健-DR、陽光能源-DR、世紀鋼
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10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1262   綠悅-KY     01  01
3708   上緯投控    01  01
4106   雃博        01  01
8367   建新國際    01  01
9105   泰金寶-DR   01  01
910708 恒大健-DR   01  01
9157   陽光能源-DR 01  01
9958   世紀鋼      01  01
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總累計次數         08

附記：09月份注意股票及次數

1218   泰山    (01)、 1262   綠悅-KY     (02)、 1324   地球      (01)、 1477   聚陽      (02)
1503   士電    (03)、 1507   永大        (01)、 1519   華城      (01)、 1526   日馳      (01)
1540   喬福    (01)、 1590   亞德客-KY   (02)、 2031   新光鋼    (01)、 2033   佳大      (03)
2208   台船    (05)、 2327   國巨        (02)、 2348   海悅      (03)、 2390   云辰      (08)
2409   友達    (01)、 2425   承啟        (03)、 2434   統懋      (01)、 2442   新美齊    (02)
2488   漢平    (03)、 2492   華新科      (01)、 2538   基泰      (01)、 2607   榮運      (01)
2816   旺旺保  (01)、 2852   第一保      (01)、 3008   大立光    (10)、 3017   奇鋐      (03)
3018   同開    (01)、 3024   憶聲        (01)、 3026   禾伸堂    (01)、 3052   夆典      (02)
3057   喬鼎    (01)、 3338   泰碩        (01)、 3504   揚明光    (02)、 3518   柏騰      (01)
3653   健策    (05)、 4927   泰鼎-KY     (02)、 5269   祥碩      (01)、 6278   台表科    (01)
6451   訊芯-KY (02)、 8016   矽創        (01)、 8112   至上      (01)、 8367   建新國際  (01)
8481   政伸    (01)、 9103   美德醫療-DR (03)、 9105   泰金寶-DR (01)、 910708 恒大健-DR (07)
911616 杜康-DR (17)、 9157   陽光能源-DR (19)、 9906   欣巴巴    (03)、 9958   世紀鋼    (06)
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