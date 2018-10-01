◆台灣集中市場公告注意交易資訊

10月01日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01 綠悅-KY 、上緯投控、雃博、建新國際、泰金寶-DR、恒大健-DR、陽光能源-DR、世紀鋼 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10月份累計次休市：06、07、10、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1262 綠悅-KY 01 01 3708 上緯投控 01 01 4106 雃博 01 01 8367 建新國際 01 01 9105 泰金寶-DR 01 01 910708 恒大健-DR 01 01 9157 陽光能源-DR 01 01 9958 世紀鋼 01 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 08 附記：09月份注意股票及次數 1218 泰山 (01)、 1262 綠悅-KY (02)、 1324 地球 (01)、 1477 聚陽 (02) 1503 士電 (03)、 1507 永大 (01)、 1519 華城 (01)、 1526 日馳 (01) 1540 喬福 (01)、 1590 亞德客-KY (02)、 2031 新光鋼 (01)、 2033 佳大 (03) 2208 台船 (05)、 2327 國巨 (02)、 2348 海悅 (03)、 2390 云辰 (08) 2409 友達 (01)、 2425 承啟 (03)、 2434 統懋 (01)、 2442 新美齊 (02) 2488 漢平 (03)、 2492 華新科 (01)、 2538 基泰 (01)、 2607 榮運 (01) 2816 旺旺保 (01)、 2852 第一保 (01)、 3008 大立光 (10)、 3017 奇鋐 (03) 3018 同開 (01)、 3024 憶聲 (01)、 3026 禾伸堂 (01)、 3052 夆典 (02) 3057 喬鼎 (01)、 3338 泰碩 (01)、 3504 揚明光 (02)、 3518 柏騰 (01) 3653 健策 (05)、 4927 泰鼎-KY (02)、 5269 祥碩 (01)、 6278 台表科 (01) 6451 訊芯-KY (02)、 8016 矽創 (01)、 8112 至上 (01)、 8367 建新國際 (01) 8481 政伸 (01)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (01)、 910708 恒大健-DR (07) 911616 杜康-DR (17)、 9157 陽光能源-DR (19)、 9906 欣巴巴 (03)、 9958 世紀鋼 (06)