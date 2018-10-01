三大法人－合計買超25.87億元 僅投信賣超 鴻海獲外資連5買

台股今 (1) 日在蘋概股帶動下，上漲 45.46 點或 0.41%，收在 11051.8 點，成交值 928.65 億元，三大法人今日買超 25.87 億元，其中僅投信站在賣方，而個股方面，鴻海受外資連 5 買，中鋼也受外資投信青睞，遠東新跟嘉聯益則呈現土洋對作的局面。

今日外資買超 26.04 億元，自營商買超 4.44 億元，投信賣超 4.61 億元。三大法人合計買超 25.87 億元。

觀察今日三大法人買賣超，除了金融股外，外資仍持續買超鴻海，為連續第 5 個交易日買超，中鋼也獲外資以及投信喜愛，同步買超，但遠東新呈現外資買、投信賣、嘉聯益也是外資買投信買，雙雙呈現土洋對作的格局。



期貨方面，三大法人布局多單，外資加碼 4387 口、未平倉餘額來到 3.64 萬口、投信回補 44 口、空單未平倉來到 2.32 萬口，自營商回補 625 口多單後，未平倉口數來到至 540 口，由空轉多。

今日外資買超前十名，第一名中信金 7276 張、第二名華邦電 7119 張、第三名群創 6322 張、第四名中鋼 6120 張、第五名元大台灣 50 4779 張、第六名遠東新 4689 張、第七名鴻海 4689 張、第八名台苯 4201 張、第九名台新金 3649 張、第十名華航 3381 張。

外資賣超方面，第一名富邦 VIX 賣超 14571 張、第二名新光金 13649 張、第三名凱基科技債 10+ 13000 張、第四名友達 8750 張、第五名大同 7334 張、第六名元大台灣 50 反 1 7079 張、第七名聯強 2347 張、第八名聯電 2303 張、第九名嘉聯益 2604 張、第十名宏碁 2510 張。

投信買超方面，今日買超逾千張的只有兆豐金 7329 張、嘉聯益 2141 張，第三名的中信金僅買超 864 張；投信賣超排行，遠東新 5647 張居第一、第二大成鋼 1758 張、第三高技 1610 張，第四、第五名強茂與嘉澤也分別賣超 1066 張、995 張。

至於自營商買超第一名台企銀 4275 張、第二名開發金 4096 張、第三名中工 1728 張，第四名新光金 1383 張、第五名 TPK-KY 1253 張，第六名晶電 1193 張；自營商賣超前三名，第一名新日光 3057 張、第二名欣興 1253 張、第三名中石化 1066 張。