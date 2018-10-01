星展：電動車發展將衝擊石油需求 恐影響中長期油價走勢

電動車發展趨勢將影響原油價格走勢，星展集團預估，在全球電動車年銷售量增加的態勢影響下，全球石油需求成長將邁入趨緩，預估到 2030 年前，全球石油需求成長將因此趨緩，甚至進一步影響油價的中長期表現。

星展集團預估，今年布蘭特原油價格每桶約落在 70 到 75 美元區間，明年預期每桶可能降至 65 到 70 美元。

根據星展集團今天出具的研究報告，交通運輸占全球石油總消耗量約 20%，在各大車廠紛紛導入電動車的帶動下，預期全球電動車年銷售量將從 2016 年的 126 萬台，逐年攀升，預估 2030 年電動車將大幅增加至 2,600 萬台。

報告指出，儘管新興市場與其他產業對石油需求不減，甚至可能增加，但受到電動車成長影響，預估到了 2030 年，將有 6% 的石油需求受到影響，2030 年前全球石油需求成長將趨緩，並左右油價走勢。

另外，報告也指出，比石油與煤，天然氣被大陸政府視為相對乾淨的能源，大陸官方計畫將天然氣的比重從 2015 年的 5.9%，提高至 2020 年的 10%，2030 年則預計增加至 15%。

根據統計，截至 2017 年底，中國天然氣消耗年總量為 2,395 億立方米，年成長率約為 15%。為了達到上述目標，星展集團認為，受到工業用燃煤轉型；偏遠地區家戶捨棄燃煤改用天然氣，以及天然氣管線改善，有助家用天然氣費用降低，刺激使用需求，預估 2020 年中國天然氣消費年總量將可望達到 3,400 億立方米。

星展集團認為，預期從 2017 年至 2030 年，全球能源需求將會以年均 1.5% 的速度逐年增加，而儘管可再生能源在全球能源組合的佔比將持續攀升，但包括煤炭、石油與天然氣等三大化石燃料的需求，到了 2030 年前仍尚未達到顛峰，其中，天然氣需求將會維持強勁增加，至於煤炭與石油的成長幅度則相對趨緩。