【顧德投顧】義大利赤字風險虛驚一場,台股傳產持續做多

◆盤勢分析

上周五義大利國會通過未來幾年的預算, 但是預算赤字比歐盟要求的更高, 引發義大利股債雙殺, 股票下跌超過 3%, 債券也是重挫, 不過當天我們就發現公債並沒有跌破今年五月的低點, 當時義大利由於五星復興黨的政治風險, 差點引發義大利的退歐危機, 連這麼嚴重的事情也安全下莊, 所以上周五的情況, 其實應該還好, 其他避險資產波動也很小, 日圓, 黃金也都顯示市場對這個事件並不擔憂, 所以我們覺得這應該只是一次性事件, 不致演變成大規模的經濟事件, 目前股市情況還是持續偏多, 尤其是陸股, 我們覺得十一長假後, 回籠的資金買盤應該很可觀, 雖然昨日公布的 PMI 比上個月還下滑﹐但是還在 50 之上, 中美貿易戰在美股選前應該會比較平靜, 川普也不斷出招想要拉攏選民, 應該不會在這時推出讓股市大跌的政策

但是這波上漲之後, 就要持續觀察情況, 貿易戰對中國乃至全球經濟的影響, 至於很多偏空的產業, 就更不用說, 接下來很可能就是持續破底, 反彈結束, 如果還不願意停損的投資人﹐接下來可能要面對更大的風險, 這邊會建議投資人來電詢問相關建議, 謝謝

王閔生 分析師

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