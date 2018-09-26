台灣要培育「獨角獸」 中華電：關鍵在三大面

中華電 (2412-TW) 總經理謝繼茂今 (26) 日指出，數位科技激勵全球「獨角獸」家數快速增加，台灣具有網路、高科技教育、供應鏈等優勢，但要培育「獨角獸」，關鍵包括資金、人才及法規，尤其在人才荒部分，更是需要正視的關鍵議題。

2018 科技論壇「數位創新、企業新創」今日登場，謝繼茂應邀參加「迎向數位科技新世代」專題講座，他表示，數位科技帶動相關產業的產值急速成長，根據研究顯示，產業的數位化提高 1% 就有利產值增加 0.7%。

謝繼茂指出，在數位經濟跟網路效應的催生下，近幾年全球 248 家獨角獸，主要來自 25 個國家，數位經濟占 GDP 比重也在提高中，預估 2025 年占 GDP 比重將達 49%，市值約 42 兆美元。

謝繼茂認為，數位經濟的關鍵技術，包括大數據、人工智慧、區塊鏈、資安、5G、物聯網、雲端等，思科預估 2020 年將會有 500 億個務聯網終端。

他指出，台灣在發展數位經濟上具有優勢，台灣行動數據使用量權是韓國、日本的兩倍，另外高等教育普及、政府開放資料等，都是台灣的優勢，但要培育獨角獸，關鍵還是在資金、人才、法規。

謝繼茂強調，數位轉型需要有健全產業環境的配套及法規，另外，資安也是關鍵議題，但人才議題更不容忽視，他認為，台灣人才荒才是關鍵議題，是重要的競爭關鍵，中華電就結合中華電研究院的資源及能量，運用基礎網路跟豐富資通訊服務經驗，協助台灣中小企業跨入數位化轉型。