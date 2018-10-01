〈車市〉前3季銷售陷廝殺戰 前10大品牌僅一半成長

9 月車市銷售成績出爐，就單月來看，儘管部分工作天受農曆 7 月淡季影響，但全月仍保住 3 萬台關卡，新車掛牌數 30799 台，僅年減 1.8%，而前 3 季車市總銷量 322084 台，年減 1.4%，前 10 大車商表現分歧，國產車以 HONDA 成長 18.9% 最強勁，進口車商則見到 LEXUS 增幅超過 30%，而福斯也有逾 16% 的成長。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS) 前 3 季新車掛牌數 89604 台，年減 5.3%，而 NISSAN(含 INFINITI) 跌幅更大，達 19.7%，掛牌數 25708 台；福特達 12687 台，年減 14.2%，甚至排名第 10 的 BMW 也衰退. 13.7% 至 11901 台。

另外，三陽 (2206-TW) 代理的 HYUNDAI 前 3 季掛牌數 8618 台，也年減 5.6%。

在車市競爭激烈下，還是有不少車商脫穎而出，除了 HONDA 為國產車外，多是進口車商，賓士前 3 季銷量較去年同期成長 3.2% 至 21910 台，銷量排名高居第 5，MAZDA 排名第 6 達 16806 台，年增 9.3%。

此外，衝上第 7 的 LEXUS 前 3 季掛牌為 12914 台，穩穩超越 BMW，年增幅還衝上 31.5%，是成長最快的進口車品牌；福斯也非省油的燈，前 3 季銷量 12153 台，年增 16.4%。

裕日車 (2227-TW) 目前在國產車商中衰退幅度明顯，對此，裕日車說明，農曆 7 月過後買氣明顯回溫，由於已開始推動三大戰略車款加量不加價或是降幅達 6 萬元的促銷，預計 NISSAN 在本季銷量將較上一季熱。

裕日車本季起除了即將登場的全新車系 KICKS， 明年將再引進 2 款新車，分別為全球賣最好的 NISSAN Leaf 電動車和日系大型房車 Altima，銷售可望逐漸觸底反彈。