外資9月獨鍾台股 單月加碼21.4億美元 躍亞股吸金王

美聯準會 9 月升息確立後，加上近期公布經濟數據依舊強勁，美股樂觀走勢帶動市場投資氣氛稍加熱絡，與美股連動度高的台股尤其受惠。根據統計，國際資金上周買超台股 5.8 億美元，淨流入規模雖較前一周略少，但已連續吸金周數達第 6 周，更是整個 9 月唯一買超的新興亞股，金額達 21.4 億美元，不但是亞股吸金王，外資更已連續兩個月加碼台股。

中國信託投信表示，一如市場預期，美國聯準會上周 (9/26) 決議升息 1 碼，基準利率區間調升到 2%~2.25%，這也是聯準會自 2015 年 12 月啟動升息循環以來的第八次升息行動；另根據聯準會點陣圖顯示，今年仍有一次升息機率、明年將有三次及後年一次。觀察近期中美雙方互加關稅後，市場視為利多出盡消息，並未對市場帶來重大影響，風險情緒也轉佳，有利於整體金融市場表現。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，根據經驗，美股在第四季轉強居多，今年又有期中選舉，可望持續走高。由於台股與美股連動度高，後勢發展仍可觀察美股走勢。

周俊宏說，中美貿易戰看似惡化，但市場以利空出盡解讀，且美元短線走弱，市場風險情緒減弱，資金也連續流入台灣股市，惟台股漲勢集中大型股，小型股籌碼凌亂，考慮到近期電子類股表現疲弱，或有落後補漲機會，不妨留意 9 月營收持續成長、有基本面支撐的族群。且由於股市仍偏不穩定，選股建議以高殖利率股搭配 2019 展望及期待較佳的 5G 族群。