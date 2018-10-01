做不一樣的事 日本這家基金擊敗99%同業的致勝之道為何？

日本大塚家具 (8186-JP) 鬧內鬨，父女互爭經營權長達數年，對於一位績效表現常勝軍的基金經理人來說，反而是件值得慶祝的事，因為受到負面消息利空短暫衝擊，正是股票可以逢低買進的時候。

東京海上資產管理的基金經理人北原純平 (Jumpei Kitahara)，只投資經營層至少擁有 5％股權的日本上市公司，這些兼具經營權和管理權的企業及家族企業在日本投資圈雖然已經聲名狼藉，但大塚家具股價長跌不起，還是給了他更多買進的機會。

38 歲的北原純平強調，「除非做別人沒做過的事，否則你不可能獲勝」。這種戰略指導下的績效看來不錯，東京海上資產管理旗下的日本企業主基金，自 2013 年成立以來，年報酬率為 26%，擊敗了 99% 的同業，目前擁有超過 1.4 億美元的管理資產。

東京海上基金的績效 (黃線) 擊敗東證指數表現。(來源：Bloomberg)

北原純平針對估值和風險進行定量篩選，及評估管理層領導能力，從關注的全球 100 家企業中，從中挑選 33 家投資。

北原強調，他需要充分了解公司的目標，並且絕不投資那些讓人無法理解的公司。

日本最大的家具零售商宜得利 (Nitori)(9843-JP) 創辦人兼社長似鳥昭雄座右銘正是「做和別人不一樣的事」，這樣的信念，剛好也和北原純平的投資戰略相吻合，該基金自成立以來，便一直將宜得利納入持股中。

而宜得利的經營目標也很明確，預計到了 2032 年，年營業額將達到 3 兆日圓，展店目標達 3000 家。

北原純平掌管的基金自持有宜得利以來，宜得利的股價飆升了四倍多，唯一的風險是現任社長似鳥昭雄已高齡 74 歲，面臨未來接班的問題。對此，北原表示，如果似鳥昭雄下台，該基金可能將出售手上持股。

儘管 Kitahara 的投資組合相對於共同基金更為集中，但他表示，投資組合愈少、股票分散地愈少，投資人的風險不一定會增加，因為要投資的是那些你真正了解的好公司，而不是投資那些不了解的公司。

東京海上偏好投資知名度不太高的公司。(來源：Bloomberg)

而且北原純平認為，擁有所有權的管理層企業可以努力實現長期目標，並比同業更快做出決策；如果只是受聘的執行長，任期可能只有三年，而那些兼有經營權和管理權的大老闆則可以保證領導十年、甚至二十年。