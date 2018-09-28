美元荒捲土重來？流動性已悄悄重新定價

聯準會如期升息 25 個基點，疊加鮑威爾稱「美國經濟十分強勁，逐步升息有助於維持經濟擴張」，刺激美元創下一個月最大單日漲幅，現逼近 95 關口。

與此同時，歐元兌美元周四刷新日低至 1.1641，創 9 月 14 日以來最低。此前，義大利政府圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 比重為 2.4% 達成共識，但這一比例遠高於歐盟建議的 1.5%-1.7%。

亞市早盤，日元兌美元則最高一度達到 113.64，匯率刷新年內新低。

金融部落格 Zero Hedge 注意到，美元對其他主要貨幣的基差互換（同種貨幣基於不同參考利率的浮動利率對浮動利率的利息互換）均重回 2018 年內最闊水平。這一現象表明，聯準會上調利率之後的一夜之間，市場迅速對美元流動性進行了重新定價。

Zero Hedge 認為，這一現象或有兩個成因，但無論究竟是因為哪一個，其後果均是顯而易見：美元荒捲土重來。

1. 聯準會升息並未被計入價格之中，受利率差異驅動的失衡出現，基差互換的重置反映出美國政府繼續收緊貨幣政策的決心；

2. 一個季度即將結束，疊加聯準會升息，金融機構突然發現自己缺少美元。

在美元短缺的同時，對於外國買家而言，以美元計價的美國公債變得更為昂貴，他們的對沖成本幾乎相當於一次升息。這就意味著，在其他條件相同的情況下，國際買家對長端美債的需求將大大減少。這種供需機制的轉變將對長債殖利率造成一定影響。

此外，Zero Hedge 還十分擔憂，聯準會的最新升息動作和基差互換的巨大波動是否表明，每一次漸進式升息最終都會導致金融狀況大幅收緊。

在昨日的聯準會聲明中，有關「貨幣政策立場仍然寬鬆」的語句自 2015 年開啟升息周期以來首次被整體刪除。

在點陣圖方面，聯準會維持 2018 年升息四次（重申 12 月升息預期）、2019 年升息三次、2020 年升息一次的預期不變，首次公布的 2021 年點陣圖表明 2020 年之後不會升息：

中值預測顯示，2018 年底聯邦基金利率料為 2.375%（6 月時料為 2.375%）；

2019 年底聯邦基金利率料為 3.125%（6 月時料為 3.125%）；

2020 年底聯邦基金利率料為 3.375%（6 月時料為 3.375%）；

2021 年底聯邦基金利率料為 3.375%。