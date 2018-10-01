歐股盤前─美加墨新協定USMCA出爐 歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.21%

週一 (1 日) 美國與加拿大在期限前達成協議，舊版北美自由貿易協定 (NAFTA) 將被美加墨的新協定「USMCA」取代，並將於 11 月底前完成簽署。貿易緊張局勢漸緩，也帶動週一 (1 日) 歐股四大指數期貨全面上漲。

台北時間週一 (1 日) 下午 2 點 30 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.21%，暫報 3391.0；英國 FTSE 100 指數期貨走揚 0.04%，暫報 7470.0；德國 DAX 指數期貨走高 0.26%，暫報 12249.0，法國 CAC40 指數期貨上漲 0.26%，暫報 5494.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.09%，截稿前暫報 1.1593。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.09%。(圖：investing)

政經消息方面，美國與加拿大在期限前達成協議，北美自由貿易協定 (NAFTA) 正式走入歷史，美加墨的新協定稱為「USMCA」，三國將於 11 月底前簽署三邊協議，這項利多消息激勵加幣升至 4 個月高點。



歐洲方面，英國首相梅伊在保守黨年會中週日 (30 日) 要求黨員團結一致，無論未來英國與歐盟之間會出現怎樣的分歧，黨員都必須支持其英國脫歐計畫。然而，在此年會中，她的脫歐計畫受到前閣員大肆抨擊，前外交部長 Boris Johnson 甚至稱梅伊過於瘋狂。

企業消息方面，房地產企業 Assura 與金融科技公司 NEX 集團將發布最新財報。

經濟數據方面，即將公布德國 8 月零售銷售、歐元區 9 月製造業採購經理人指數，以及歐元區 8 月失業率數據。