財務焦慮大調查 逾9成民眾都很焦慮 9大焦慮症狀 你有幾樣？

撰文: 張國蓮

現年 40 歲、從事保全系統安裝工作、月薪 3.5 萬的 Jerry 和父母、妻小住在一起，一家五口與房貸都靠他一人的收入，儘管已經非常省吃儉用，但每月幾乎都處於收支勉強打平情況，要存退休金根本不可能。

36 歲電器安裝工人小陳與已退休的母親、從事自由業的弟弟同住，這份工作淡旺季的收入是 2 萬、4 萬元，卻需要每月撥出 1.2 萬元當家用，小陳一想到自己的經濟情況，也對未來沒信心，因此與女友說好「不婚、不生」。

Jerry 與小陳身上的經濟重擔，你也心有戚戚焉？其實，不論有錢沒錢，每個人多少都有財務上的焦慮。本刊這期的「財務焦慮大調查」，從 1,643 位網友的反應中，整理出 9 種主要焦慮症狀。現在就來看看你符合幾項？

焦慮 1 擔心退休金不夠用

各年齡層都擔心退休金問題。年紀越大，擔心比率越高，30 歲以下也有 1/2 的人會擔心。

安睿宏觀資深理財規劃顧問陳堯睿指出，會焦慮退休金問題，是因為不知道夠不夠用。根據實際與客戶接觸的經驗中，很多屆退者無法確認已經存的幾百萬、甚至上千萬元的退休金夠不夠用，其根源在於不知道「夠」的線在哪裡、不知道未來想過何種生活，或者是擔心萬一生病、殘疾了，已準備的錢或保障是否足夠？因為這些人都只知道「現在有多少」，因此對退休金準備才會感到不安。

至於年輕人，多數人可能因離退休還遠並未細想，被詢問相關問題時才開始思考，進而擔心退休金問題，同樣地，如果沒有將需求實際量化，這種不安感就會一直存在。

焦慮 2 擔心未來的醫療支出

約半數的人擔心無力負擔重大疾病或意外事故的醫療費用

有高風險意識的人其實不多，有些人從不擔心風險會降臨在自己身上，有 50% 的人擔心未來醫療費用，陳堯睿認為這個比例不算低。他指出，風險意識高者，確實會擔心重病、重殘的後續費用，曾見過客戶花很多錢買保單。

而風險意識不高者，通常有兩種情況：一是已有足夠準備；二是認為不會發生在自己身上。後者情況較為普遍。

焦慮 3 擔心無法維持正常生活水平

平均有超過 4 成民眾擔心無法維持正常生活水平，各年齡層比例相當。

支出分成 3 種：必要、需要、想要。陳堯睿認為「正常生活水平」的定義是能夠維持必要與需要的支出。而繳交保費過多、必要與需要太多，或收入太低等，都是無法維持正常生活水平的原因。

此外，民眾擔心無法維持正常生活水平有兩種情況：其一是現在就無法維持了，即收支不平衡。而造成收支不平衡的原因可能有衝動消費、過度消費，或不知道存錢的目的。例如陳堯睿的客戶中，就有一對夫妻扶養兩個小孩，因支出過高，即使兩人年賺 200 多萬元，但 1 年存不到 10 萬元，每月財務勉強打平，只要支出突然增加，就無法維持正常的生活水平。

另一種是現在可以維持，但擔心未來無法維持。若是擔心未來無法維持，要先進一步釐清原因，例如是擔心工作不穩定？還是支出會提高？要先找出原因，才能有因應對策。

焦慮 4 擔心繳不起房貸

平均約有 2 成民眾擔心繳不起房貸，36～45 歲族群中，擔心的占比較高。

中國人說「有土斯有財」，國人也愛買房子，但因房價太高，很多人買不起房，就不擔心繳房貸的問題，因此平均僅約 2 成有此擔憂。

陳堯睿表示，擔憂者還分成兩種：首先是還沒買房、但想買，擔心可能付不起房貸；其次是已經在付房貸，並成為財務重擔，亦即成為「屋奴」者。目前社會普遍存在著一種現象，30 歲時買房、結婚、生小孩，開始負擔房貸、子女教養費用，撐了 20、30 年後，孩子長大，房貸也繳完，卻發現退休金沒存到，再把房子拿去抵押，拿來支付退休生活，然後繼續付房貸，當了一輩子屋奴，幫銀行打工。

焦慮 5 擔心收入不穩定

逾 3 成民眾擔心工作收入不穩定 ，41～50 歲的中壯年反而比年輕人擔心。

最低薪資議題受到關注，但其實工作收入不穩也是壓在民眾心頭上的一塊大石頭。若是從事業務工作、自由業的民眾，或許對收入的起伏不定已有心理準備，但若是不斷轉換工作，或擔心工作朝不保夕的人，心理的焦慮肯定就高了。

從各年齡層的比例來看，41～50 歲的人較 30 歲年輕人更擔心收入不穩定，畢竟身為家庭經濟的主要支柱，工作收入不穩影響的是一家子的生活，因此中年失業、轉職成為熱門議題，也就不令人訝異了。

焦慮 6 擔心繳不出卡費

約 5% 的民眾擔心付不出信用卡最低應繳費用，除 36~40 歲，各年齡層差異不大。

社會上確實有少數負債族，且年輕人的比例高一些。曾經協助一位負債客戶進行財務規劃，將財務由負轉正的陳堯睿認為，5% 的比例符合現況。

負債族的特性有二：一是必需性開銷太大，例如要負擔自己的學貸、租金、生活費外，還要拿錢回家；二是「活在當下」的生活態度，保持這種生活態度的人不知道存錢的目的為何，想花錢就花錢，只追求當下的快樂，容易過度消費，也會因週年慶打折等誘惑而衝動消費。一旦支出過高，欠了卡債後，為填補罪惡感，又會做更多消費，然後再欠更多卡債...... 變成惡性循環。

焦慮 7 擔心無法負擔子女教育費

有小孩的民眾，近 4 成擔心付不出子女教育費，又以 36～40 歲族群最擔憂。

30～45 歲為已婚者的比例相對高，因為此時小孩都還在就學階段。

其實，小孩教育費用高低，會因父母的期待而出現多種情況，例如念公立、私立學校，有無補習、學才藝，要不要出國念書等。許多父母花費非常多的心力，讓小孩過很好的生活，讀最好的學校。例如陳堯睿的客戶，讓小孩念全美語的私立幼兒園、補習才藝，2 個小孩的月教育支出就高達 5 萬元，負擔不輕。

焦慮 8 擔心無法控制花錢慾望

超過 3 成 的 35 歲以下年輕人，擔心無法控制花錢慾望；36～45 歲也有 2 成以上比例。

無法控制花錢慾望，除了一種是類似焦慮 6 的卡債族，因「活在當下」而容易過度或衝動消費外，還有一種就是為了排解生活或工作壓力。陳堯睿表示，很多人賺得多、花得也多，就是用吃喝玩樂來發洩心中不滿、得到快感來紓解壓力。

這種因活在當下或紓解壓力導致無法控制花錢慾望的人，通常責任感也比較低，即使有焦慮也會選擇暫時不理，甚至為了填補花太多錢的罪惡感，尋求更多刺激，反而因此陷入惡性循環中。

焦慮 9 擔心戶頭沒有一定金額

平均近 5 成擔心沒錢可用，銀行戶頭須隨時保持一定金額。

45 歲以下的民眾感到焦慮的比例較高，而且越年輕越擔心沒錢可用，如同本次專訪個案中的大四學生陳裕可（見個案篇），他強調戶頭一定要有 10 萬元才安心。身為理財規劃顧問，陳堯睿通常會建議客戶存一筆緊急預備金在身邊，因此認為銀行戶頭需保持一定金額的焦慮感實屬正常。

反而，另外 5 成的人覺得戶頭不用存一筆錢應急，讓陳堯睿感到疑惑與擔心，畢竟工作轉換、生病住院都需要一筆費用，銀行有錢，才有能力負擔。

來源：《Money 錢》 2018 年 10 月

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