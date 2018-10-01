康和證持續優化營業據點 台南分公司轉型智慧理財中心

Fintech(金融科技)發展，券商實體據點走向轉型，康和證 (6016) 占地 80 坪的營業大廳台南分公司係為該券商第一個轉型的營業據點，因應大數據、AI 人工智慧、區塊鍊的浪潮，該據點逐步從實體的分公司轉型為互動式、體驗式的據點。康和證持續優化營業據點，有別於以往在證券公司只能看盤、下單買賣股票，其台南分子公司成為台南第一家提供現場互動體驗區的特色券商，康和證表示，利用 FinTech 的創新，未來將朝微型據點、智慧理財數位中心發展，落實在地精緻服務。



同時，康和證推出雲端策略選股及大數據選股，以「線上交易，線下體驗」的理念，服務初次接觸、尚不知如何選股的投資人，超快速的《飆賺下單系統》更是業界首創，利用四合一的畫面，建構了友善的人機界面，讓更簡便、快捷的交易下單方式，縮短三分之二的交易時間，滿足客戶對於下單速度的高度需求。