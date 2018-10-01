美元「霸主地位」遭動搖？仍是儲備貨幣首選

國際貨幣基金組織 (IMF) 於 28 日發布 2018 年第 2 季度官方外匯儲備貨幣組成報告 (COFER)，儘管各國央行對美元計價資產興趣有所轉變，美元仍為全球外匯存底貨幣首選，歐元排行第二，對人民幣計價資產各國仍持謹慎態度。

2018 年第 2 季，包含所有貨幣在內，全球外匯儲備總額年增 3.2% 至 11.48 兆美元，與過去 3 年平均水平相近。為了報告目的，IMF 將所有貨幣金額轉換為美元呈現。

各國以美元計價的外匯存底在今年第 2 季為 6.55 兆美元，但在整體官方外匯存底佔比降至 62.25%，為 2013 年以來新低，此舉可能代表著各國央行避免過度暴露於以美元計價資產，但尚未開始拋售美元計價的外匯存底，美元仍處霸主地位。

多年來，各國嘗試推翻「美元霸權」，歐元於 2002 年 1 月 1 日發行，第 2 季各國以歐元計價外匯存底佔比達 20.26%，為 2014 年第 4 季以來新高。

中國近年經濟迅速崛起，以成全球第 2 大經濟體，但各國央行對大幅持有人民幣的意願仍不高，今年第 2 季，人民幣在全球官方外匯儲備貨幣中的占比僅為 1.84%。在 2016 年 10 月 1 日，IMF 首次將人民幣納入特別提款權 (SDR) 中，認可人民幣為儲備資產。

但並非所有的央行都向 IMF 披露其外匯儲備如何分配。第 2 季，未分配外匯存底佔比為 8.4%，金額降至 9589.7 億美元，上季度為 1.20 兆美元，「未分配外匯存底」佔比一直在下降，代表著 IMF 的 COFER 報告越來越詳盡。

全球官方外匯儲備貨幣組成報告 (資料來源: IMF)