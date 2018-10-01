跌深反彈、業績可望自9月起走揚 嘉聯益股價帶量強彈

受惠於蘋果新款手機開始銷售，今日早盤多數蘋概股漲勢再起，其中 LCP 材質用軟板供應商嘉聯益 (6153)，因先前股價跌幅頗深，加上公司預期自 9 月起業績可望逐步走揚，今日開盤後，買單持續湧入，帶動股價再度出現強勁走勢，不單一舉站上 40 元大關，最高價位達到 41.7 元，上漲 2.6 元，最大漲幅達 6.7%。嘉聯益因遭到大股東可成(2474) 出售持股後，股價持續走弱，近二個月最低價剩下 36.5 元，近兩個月最大跌幅達到四成，但受惠於跌深反彈，加上蘋果三款新手機零組件的 LCP 天線用軟板部分，客戶端自 9 月起開始對嘉聯益小量拉貨，為此，嘉聯益業績可望自 9 月起走揚。



而業界也傳出，因嘉聯益手上有近二個月的庫存備貨，加上蘋果對其的拉貨動能自 10 月起轉強，為此，嘉聯益業績在 10 月和 11 月也將呈現持續走揚的態勢，只是嘉聯益今年全年每股淨利要達到先前法人圈推估的 4 元，難度非常高，此外，近日供應鏈傳出，嘉聯益新廠認證進度不如預期，加上臻鼎 - KY(4958) 的一條類 LCP 產線也已經開始導入生產，為此，恐對嘉聯益長線發展動能有所影響。惟嘉聯益官方向來針對市場臆測訊息均不予回應。