傳TCL擬購ASM太平洋25%股權 價值約10億美元

彩色電視機製造商 TCL 集團 (000100-CN) 傳正考慮競購 ASMI 公司所持有的半導體設備企業 ASM 太平洋科技 25% 股權，目前該股權的價值約為 10 億美元。不過消息人士指出，審議工作還處於早期階段，並不確定是否會達成交易。

目前與競購事件相關的 3 家企業均拒絕發表評論。不過，ASMI 在隨後的一份聲明中表示，雖然公司已經對該部分持股有興趣的各方進行接觸，但目前還沒有關於收購 ASMI 所持剩餘 ASMP 股權的潛在的持續收購流程在進行。

受收購傳聞刺激，ASMI 上週五 (9 月 28 日) 在阿姆斯特丹上漲了 6.2%，這是該公司 6 月份以來的最大盤中漲幅。TCL 在上週五深圳收盤時上漲 1.4%。

ASMI 總部位於荷蘭阿爾默勒，其子公司和參股公司設計和生產用於製造半導體器件的設備和材料。ASMI，其子公司和參股公司為晶圓加工 (前端部分) 提供生產解決方案以及通過美國、歐洲、日本和亞洲的設施提供組裝和封裝和表面黏著技術 (後端部分)。

ASM 太平洋科技 (0522-HK) 則生產晶片組裝和包裝機械，稱為後端設備，是全球最大的半導體和發光二極體行業的集成和封裝設備供應商。ASM 太平洋於 1989 年在香港上市，此前 53.1% 的股份由 ASM International N. V. 所持有。

據知情人士透露，激進投資者管理公司 Elliott Management Corp. 和 Eminence Capital 一直在推動 ASMI 出售其 ASM 太平洋的股票。去年 4 月，ASMI 出售了持有的 ASM 太平洋 5% 的股份，11 月份再次出售另外 9% 的股份。

TCL 的產品覆蓋從智慧手機到冰箱，據悉該公司正在尋求通過構建和購買關鍵設備部件，轉型成為一家具有核心領先技術的全球廠商。TCL 董事長李東生去年表示，希望在 5 到 10 年內成為全球最大的電視製造商，為 iPhone 製造先進的 OLED 螢幕。

今年 5 月，TCL 公告計畫總投資人民幣 426.83 億元，在深圳市光明新區新投資建設一條產能達到月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬張的第 11 代超高清新型顯示器件生產線，主要生產和銷售 65 吋、70 吋 (21:9)、75 吋的 8K 超高清螢幕及 65 吋 OLED、75 吋 OLED 螢幕等。

TCL 表示，此舉是為了順應半導體顯示技術的發展趨勢，把握大尺寸超高清顯示面板高速增長的市場機遇。

ASM 太平洋的後工序設備業務生產及提供半導體裝嵌及封裝設備，可應用於微電子，半導體，光電子，及光電市場。其提供多元化產品如固晶系統，焊線系統，滴膠系統，切筋及成型系統及全方位生產線設備。TCL 如果能夠收購其部分股權，將為自己的面板業務帶來強大助力。

上週五，ASM 太平洋收盤報港幣 79.7 元，上漲 0.13%；TCL 集團報人民幣 2.81 元，上漲 1.44%。