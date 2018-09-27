康和證今實施庫藏股買回2萬張 執行區間7-10元 股價強彈逾4%

康和證 (6016) 祭出庫藏股，於今 (27) 日起至 11 月 26 日止，將買回自家股票 2 萬張，執行區間為 7-10 元之間，庫藏股護身，激勵今日股價勁揚逾 4%，早盤上攻 7.26 元，截至上半年為止，康和證每股淨值為 12.56 元，股價淨值比約 0.56 倍。康和證於 9 月 14 日除權息以來，股價頻頻下挫，跌至 9 月 20 日 6.7 元波段低點，創下去年 8 月以來新低，股價淨值比已低，祭出 2 萬張庫藏股自救，自結前 8 月稅後虧損 6034 萬元，每股稅後虧損 0.1 元。



日前金管會為了開放券商轉投資創投、私募基金等相關規範，康和證亦申請轉投資成立創投公司，藉由與承銷業務相互合作，輔以研究團隊協助，尋找有潛力的企業，在 PreIPO 階段進行投資，獲取跨產業商機並追求獲利報酬。