《蔡志雄專欄》包租代管新商機，只看到冰山一角嗎？

租賃住宅市場發展及管理條例也就是媒體俗稱的租賃專法，從今年 6 月 27 日開始實施，當中規定，租賃住宅服務業必須設置專任租賃住宅管理人員。關於租賃住宅管理人員資格取得訓練課程，因中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會尚未成立，先行指定由中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會辦理，並於 8 月 24 日由新北市不動產仲介經紀商業同業公會率先開設全國第一班，筆者亦為當中學員之一。有幸成為第一批取得租賃住宅管理人員資格，參與見證歷史的時刻，當初課程開放報名時非常熱烈，堪比熱門演場會搶門票般秒殺，連其餘五都仲介公會目前所開辦之訓練課程，也幾乎班班額滿。

當然，這跟新制度上路，強制要求證照，必須先行消化龐大現有從事包租代管業務從業人員大有關係，但這當中也不乏看出商機的新參與者。難道包租代管行業，只能賺租金的差價，或是代管費用嗎？當然不是，包租代管只是一個基礎，可以藉此衍生出許多新的商機。

一、掌握客戶名單資料：

從事業務，首重的一定是客戶名單，包租代管看似為租賃並非買賣，但其實跟買賣大有關係，這當中的關鍵，便是客戶名單了。不管是包租或代管之型態，業者接觸的皆為房東，也就是房屋的所有權人，而且，選擇將房屋出租，通常擁有第二間以上的房子，換言之，包租代管業者客戶名單多數為口袋深之多屋族。而且，藉由長期包租、代管所建立之信任，將來屋主如有售屋需求，委由包租代管業處理，便成為租賃、買賣一條龍。

二、科技平台技術輸出：

以代管而言，通常報酬為月租金百分之十，包租則是賺取租金差額，但業者還要負擔裝修成本，每件利潤遠不如房仲按總房價計算最高可達百分之六，所以包租代管業者之特色，絕對不是小而美，一定要數大便是美。而管理數量龐大之出租物件，除了人力，還要仰賴各項電子管理工具，例如 App、ERP 系統等等。包租代管業者一旦達到相當之規模，建立成熟之科技管理平台，便可以輸出給其他有需求之業者使用。不只掏金是一個商機，賣掏金工具是另一個商機。

三、異業結合證照需求：

因為包租代管業牢牢掌握客戶名單，又有客戶信任，介入買賣有如女追男隔層紗，這時候房仲想要爭取客戶，難度便有如男追女隔層山，勢必要從培養長期客戶開始。以全國約五、六千間房仲店頭，只要其中相當數量投入包租代管業，依租賃專法規定，每一營業處所應置專任租賃住宅管理人員至少一人，租賃住宅管理人員證照便會炙手可熱，無怪乎目前訓練課程報名會如此熱門，道理在此。

未來，業者同時擁有不動產經紀業及包租代管業雙證照，租賃、買賣一條龍會漸漸形成趨勢，對包租代管行業而言，租金差價跟代管費用不過只是冰山一角，潛藏在海面底下的，其實才是最大的商機啊！