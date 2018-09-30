統計局：9月製造業總體延續擴張態勢 非製造業繼續保持穩中向好勢頭

據國家統計局9月30日消息，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月份，製造業PMI為50.8%，環比回落0.5個百分點，繼續運行在景氣區間，製造業總體延續擴張態勢，增速有所放緩。此外，非製造業商務活動指數連續兩個月回升，綜合PMI產出指數繼續回升。

趙慶河指出，本月製造業PMI主要特點包括：一是製造業基本面總體平穩。在調查的21個行業中，14個行業的PMI位於擴張區間，其中醫藥、專用設備、電氣機械器材等製造業PMI均位於53.5%以上較高運行水平，增速較快。有色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、木材加工及家具等製造業PMI繼續位於收縮區間。二是供需小幅波動。生產指數和新訂單指數為53.0%和52.0%，分别比上月回落0.3和0.2個百分點，供需持續保持景氣狀態，但擴張略有放緩。三是進出口景氣度繼續回落。新出口訂單指數和進口指數為48.0%和48.5%，分别低於上月1.4和0.6個百分點，景氣度均落至年内低點。近期衡量國際貿易水平的波羅的海幹散貨運價指數(BDI)大幅回落，表明國際貿易摩擦持續發酵對全球貿易產生了一定負面影響。四是企業原材料採購成本加大。主要原材料購進價格指數為59.8%，比上月上升1.1個百分點，出廠價格指數為54.3%，與上月持平，均為年内高點。其中石油加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等上遊行業兩個價格指數位於63.0%及以上的高位景氣區間。調查結果顯示，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數差值連續兩個月擴大，本月升至5.5個百分點，表明製造業原材料價格上漲快於產品出廠價格，部分中下遊企業利潤受到一定影響。五是大型企業運行穩健，小型企業經營狀況繼續改善。大型企業PMI為52.1%，與上月持平，今年以來該指數始終位於52.0%及以上的擴張區間，且本月生產指數和新訂單指數環比均有所提升，是製造業保持擴張的主要動力;中型企業PMI為48.7%，低於上月1.7個百分點，位於收縮區間;小型企業PMI為50.4%，高於上月0.4個百分點，連續兩個月上升。

趙慶河指出，9月份，非製造業商務活動指數為54.9%，比上月上升0.7個百分點，高於年均值0.2個百分點，表明非製造業總體繼續保持穩中向好的發展勢頭。

服務業保持穩健運行。服務業商務活動指數為53.4%，與上月持平。生活服務類消費較快增長，生活性服務業商務活動指數為57.0%，比上月上升1.8個百分點，擴張步伐有所加快。本月業務總量增長較快的行業有零售、航空運輸、郵政、住宿、電信、互聯網軟件、銀行等，商務活動指數均位於55.0%以上的較高景氣區間。道路運輸、證券、房地產等行業商務活動指數持續位於臨界點以下，業務總量有所減少。從價格情況看，投入品價格指數和銷售價格指數為54.3%和51.0%，分别高於上月1.4和0.7個百分點，表明服務業市場活躍度有所上升。

建築業重回高位景氣區間。9月建築業進入生產旺季，商務活動指數為63.4%，環比、同比分别上升4.4和2.3個百分點，升至高位景氣區間，建築業生產活動加快。從市場需求看，建築業新訂單指數為55.7%，比上月上升6.1個百分點，建築業市場需求繼續保持穩步增長。

此外，趙慶河表示，9月份，綜合PMI產出指數為54.1%，高於上月和年均值0.3和0.1個百分點，表明我國企業生產經營活動總體保持平穩。其中，構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分别為53.0%和54.9%，環比一降一升。