PCB設備廠群翊、由田攻韓有成 明年業績成長動能強

PCB 軟硬板製程改變，帶動生產成本降低需求，使得今年以來 PCB 設備對韓系 PCB 廠出貨、交機的成長，包括由田 (3455-TW)、群翊 (6664-TW) 等，因此獲得來自韓國客戶的營收挹注，也因入帳時點的緣故，明年營收挹注將更為明顯。

由田今年上半年營收達 12.13 億元，毛利率 39.74%，稅後純益為 8473 萬元，每股純益為 1.38 元，法人預期，下半年產業旺季及拉貨效應顯現，合併營收可望較上半年翻倍成長，第 4 季營收可望超過 13 億元。

光學檢測設備廠由田在 PCB 及面板廠快速擴產，看好 5G 帶動封裝、COF、軟板、載板等一系列產業升級循環，由田搶先進行市場局，目前在手訂單金額超過 30 億元。

由田主管指出，今年上半年強攻陸資軟板廠擴產商機，除已獲大陸最大軟板廠訂單挹注，也打入華南多家新興軟板上市公司，並取得三星供應鏈韓系軟板廠下一波 5G 布局擴廠、產品外觀檢測訂單；下半年也出貨部分 IC 封測及韓廠訂單。

目前，由田進場在兩個月內在每股 70 元以下買回 3000 張庫藏股。這是由田 2007 年上櫃掛牌以來，首度決議進場買回庫藏股，將用於註銷股本。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，也為群翊業績提供成長動能。群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊成長動能包括手機主板由任意層 HDI 製程導入類載板，此趨勢非僅蘋果採用，韓廠三星也快速跟進；因此，除台 PCB 廠，韓國 PCB 廠也開始導入。同時，軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備，FC CSP 超薄基板，及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線需求，也在成長中，包括嘉聯益 (6153-TW) 在觀音的新廠也採購群翊的設備。