iPhone XR將在10月正式開賣 電信業備戰再衝一波

蘋果今年度新機分兩波開賣，iPhone XS 系列在中秋節前上市，由於供應充裕，在果粉支持下，銷售情況還算符合市場預期，定價略低的 iPhone XR 預計 10 月 19 日開放預購，10 月 26 日開賣，電信業者看好銷售情況可能更強，都在積極備戰，準備再搶一波，預期開賣戰場仍將在信義商圈。

iPhone XS 系列在 9 月 21 日開賣，五大電信業者包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星、亞太電 (3682-TW) 在資費及手機補貼上幾乎一致，但搭配各式優惠各自出招搶客，預計 iPhone XR 開賣時，將再重演一波，各電信業者已在積極備戰中，看好在價格相對親民下，買氣將可能更旺。

台灣大總經理鄭俊卿曾透露，iPhone XS 首周銷售情況比預期好，預估 iPhone XS Max 與 iPhone XS 銷售比重約 6:4，以目前情況來看，iPhone XR 的買氣可望更強，預估 iPhone XS 系列與 iPhone XR 的銷售比重約是 35% 及 65%。

鄭俊卿表示，購買 iPhoneXS 系列的消費者中以 999 元以上資費占比最高，約達 9 成，有助拉抬第 3 季的平均每戶貢獻金額 (ARPU)，可望落底，預估第 4 季將可微幅成長。