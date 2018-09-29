中國去年對外直接投資首次下降 將繼續支持信用好有實力企業走出去

中國2017年對外直接投資首次下降，中國商務部合作司副司長張幸福周五指出，在個別國家公然使用單邊主義手段的背景下，中國將繼續支持信用好有實力企業走出去，維護中國企業在目的國的合法權益，中國企業走出去的大趨勢不會改變，促進經濟全球增長的努力不會變。

他在商務部舉行的2017年度中國對外直接投資統計公報發布會上表示，近期個別國家出台了相關的法律法規或舉措，加強對外國投資的審查，中國投資者的一些對外投資項目確實受到影響。單邊主義和貿易保護主義的手段，將對世界經濟的發展產生極為不利的影響。

“我們也將密切跟蹤態勢的發展，評估相關國家的舉措對中國對外投資的影響。”張幸福稱，中國對外投資的快速發展，是中國經濟發展到一定階段的必然產物，也是實現高質量發展的重要體現。

中國商務部周五公布的2017年度中國對外直接投資統計公報新聞稿顯示，去年中國對外直接投資1,582.9億美元，同比下降19.3%，為自2003年中國發布年度統計數據以來首次出現負增長，但仍為歷史第二高位，僅次於2016年，占全球比重則連續兩年超過一成。

新聞稿並稱，2017年，中國對外直接投資流量的兩成是以人民幣方式出資，涉及中國境內企業數量超過800家，主要形成對境外企業股權和債務工具投資。而2017年中國境外企業收益再投資696.4億美元，同比增長127%，占同期中國對外直接投資流量的44%。

2017年末中國對外投資存量規模升至全球第二，但與美國差距仍然較大，排名較上年前進四位，但存量規模僅相當於美國的23.2%，與位列前六的中國香港、德國、荷蘭、英國比較接近。

數據顯示，2017年末，中國對外直接投資存量18,090.4億美元，較上年末增加4,516.5億美元，占全球外國直接投資流出存量份額的5.9%，分布在全球189個國家地區。

**並購領域廣泛，對一帶一路沿線國家投資增三成**

並購方面，2017年，中國企業共實施對外投資並購431起，涉及56個國家地區，實際交易總額1,196.2億美元，其中直接投資334.7億美元，占並購交易總額的28%；境外融資861.5億美元，規模較上年高出七成，占並購總額的72%。

並購涉及18個行業大類，其中對外制造業、采礦業、電力/熱力/燃氣及水的生產和供應業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業的並購金額位列前五。

投資方向上，2017年中國對歐洲、非洲的投資快速增長，流向“一帶一路”沿線國家投資增長三成。

數據顯示，2017年中國流向歐洲的投資184.6億美元，創歷史最高值，同比增長72.7%；流向非洲的投資41億美元，同比增長70.8%；對“一帶一路”沿線國家的直接投資流量為201.7億美元，同比增長31.5%，占同期中國對外直接投資流量的12.7%。

路透北京9月28日