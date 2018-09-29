證監會凍結3金融機構同一客戶資產 金利豐朱李月華：非大額帳戶

新政府憲報(周五)公告顯示，證監會在9月17日向三家證券行發出通知，包括金利豐證券、中南金融、及匯豐金融證券(亞洲)，禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置有關客戶帳戶內的任何資產，以總值101.68億元為限。

證監會認為，為了維護投資大眾利益，施加有關禁令及規定是可取的做法。根據證監會的調查，事件涉及兩項可疑交易。就第一項交易，該上市公司主席(該人)可能曾經串謀該集團的管理層進行一項計劃，促致該集團從該人全資擁有的公司，買入另一家上市公司的股份，而交易條款對買方不利並且與聲稱的交易相關目的不符，藉以欺詐該集團。

至於第二項可疑交易，指該人曾串謀該集團的管理層，使他得以透過其全資擁有公司，以大幅過高的定價向該集團已認購的數個基金出售另一家非上市公司的重大權益，藉此欺詐該集團，令自己取得重大利潤。

證監會認為，該集團在有關可疑交易可能已蒙受共約101.7億元的損失。該人於上述三家證券行持有的證券與現金，估計合共46.4億元。證監會認為有需要阻止該人或與他有關連的人士操作及處理這些帳戶，及保存帳戶內的資產以待進一步調查，包括資金追查。

此外，證監會續指，該人任主席的上市公司據稱與該人失去聯絡，而近日的報道顯示該人可能身處海外或身處內地正就一宗涉嫌貪污案件接受調查。

金利豐金融集團(01031-HK)行政總裁李月華對《財華社》表示，有關證監會發出通知，過去在行內亦有出現。今次除了金利豐證券，還有中南金融、及匯豐金融證券(亞洲)，該行會配合證監會的行動。

問及事件涉及那一間上市公司，李月華表示，不會回應。她只說，該一位客戶帳戶的金額並非大額。李月華表示，之前都有類似事件發生，但證券公司若有需要沽出被凍結證券，是可以向證監申請。

據了解，證監會今次調查對象是藍鼎國際(00582-HK)。截至2018年9月28日，按照中央結算系統持股紀錄查詢服務資料顯示，藍鼎國際股東存放在證券行的股份分佈，首五中如下述。在中南金融有限公司的藍鼎國際股份1,481,567,297股，佔已發行股份50.48%；金利豐證券有限公司有296,668,130股，佔已發行股份10.10%；中國金洋證券有限公司有138,906,640股，佔已發行股份4.73%；大福國際證券有限公司有120,006,000股，佔已發行股份4.08%；德意志銀行有104,978,798股，佔已發行股份3.57%。

而匯豐金融證券(亞洲)這名字並未有出現。市場人士估計，是可能是涉及個人或與該人士有關的。

