良得下半年中國內需業績成長上看30% 明年佔比拼增逾三成

良得 (2462) 生產基地以中國為主，目前在中國有廣東惠州、東莞石碣及中國蘇州三個生產基地。良得表示，隨中國 3G、4G 產業高速發展，目前內需銷售占營收比重為 20%，而隨下半年進入產業旺季，今年下半年在中國內需市場有望較去年成長 20-30%，明年內需占比目標則朝 30% 邁進。良得提到，自 2010 年開始佈局中國內需市場，今年則有重大突破，供應產業遍及手機、電腦資訊及家電大廠，將持續藉由整合上游供應鏈，降低生產成本，目標 2019 年中國內需佔比拉升至三成以上，預計營收貢獻可望成長 25%。



而在產能部分，良得指出，今年在 AC 電源線的產能約 1.48 億條，DC 電源線則為 1.05 億條，共計 2.53 億條，而在工廠自動化程度提升及產能持續優化下，明年規劃產能 AC 電源線將達 2.26 億條、DC 電源線 1.67 億條，共計 3.93 億條，年增逾 55%。