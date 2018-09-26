若梅政府談判失敗 英國工黨醞釀第二次脫歐公投

本周，英國政壇很忙。首相梅伊飛抵紐約參加聯合國大會期間，英國主要反對黨工黨在利物浦召開 2018 年黨代表大會，除了謀劃提前舉行大選，甚至不排除倡議舉行第二次脫歐公投。

據英國《衛報》，周二工黨大會通過舉手錶決，絕大多數代表「壓倒性」地達成了官方立場，若英國議會拒絕梅的脫歐協議，而且無法推動大選時，將尋求一次公開投票，即第二次脫歐公投。

工黨退歐問題發言人、被稱為「影子退歐大臣」的 Keir Starmer 表示，所有工黨國會議員都應投票反對梅嘗試達成的任何脫歐協議，而第二次公投可能開啟「留在歐盟」的機會窗口，他的原話是：「沒有人可以將『留下』排除在選項之外」，贏得黨內喝彩。

英鎊兌美元周二漲逾 0.5%，日內最高觸及 1.3194，接近 7 月 25 日以來最高。

另據路透社報導，首相梅同日在飛往紐約的專機上對記者重申，相比一份糟糕的脫歐協議，無協議脫歐更佳，並認為無協議要好過歐盟現階段的脫歐建議，也好過保守黨內部「硬脫歐」派提議參考的歐盟與加拿大式自貿協定，因為梅認為這樣會造成北愛的硬邊界。

梅表示，依舊相信英國政府能與歐盟達成一份不錯的脫歐協議，希望歐盟提出與「契可斯計劃」（即英國政府現有脫歐議案）相匹配的建議來打破「僵局」，並希望歐盟詳細列出對英國政府脫歐計劃的顧慮。隨機出行的英政府高級官員稱，梅將歐盟對脫歐協議的的建議視作糟糕協議。

《衛報》掌握的工黨在周一晚間達成的綜合動議（composite motion）文本顯示，工黨代表大會接受第一次公投退出歐盟的決定，但「收回控制權」不代表減少英國人的權益、帶來經濟混亂或威脅就業。無協議脫歐將令上萬個崗位面臨風險，英國也應能參與到歐盟的單一市場。

工黨大會認為，如果英國議會投票拒絕執政黨保守黨（梅政府）提出的脫歐議案，或者與歐盟談判導致了無協議退歐，這等於對政府的不信任投票，最好的情況是英國立即舉行大選。如果大選無法舉行，工黨就必須支持「將所有選項都擺上檯面」，包括下一次全民公投。

新華社昨日還提到，英國工黨甚至謀劃提前舉行大選，為梅首相的脫歐協議失敗未雨綢繆。英國《獨立報》網站 9 月 22 日報導稱，如果梅的脫歐協議沒有通過議會投票支持，工黨將發起一項計劃，爭取在隨後數天內提出政府不信任動議，以迫使舉行大選。

外媒稱梅團隊自己就在醞釀 11 月提前大選，觸發動機是上周歐盟領導人拒絕了「契克斯」（Chequers）退歐計劃，首相團隊似乎準備啟動應急計劃，挽救岌岌可危的退歐談判。彭博社引述英國首相辦公室回應稱，關於首相團隊籌備提前大選的報導「純屬無稽之談」。

不過《華爾街日報》指出，周二工黨大會舉手同意支持第二次公投的官方立場，不等於要將第二次公投的倡議付諸行動。工黨及其左翼領袖 Jeremy Corbyn 的脫歐立場一直模糊不清，黨內不少藍領工人支持者同意離開歐盟，但大多數的年輕成員支持留在歐盟。

Corbyn 周二發言也延續了一貫風格，強調自己尊重第一次公投離開歐盟的結果，這與 Starmer 直接呼籲允許選民有機會留在歐盟形成鮮明對比。保守黨雖為英國執政黨，但在議會沒有多數席位，很多黨內議員也反對梅的脫歐協議，這令英國政府不得不依賴工黨的支持來達成協議。

梅此前稱，如果議會投票失敗，英國將實現無協議退歐。但路透社認為很難實現，理由是議會投票失敗，會令梅的黨內領導權直接受到挑戰，屆時不排除舉行新的大選，甚至是第二次退歐公投。