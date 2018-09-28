【華冠投顧】控盤者Q4會規劃什麼樣的行情呢???

林幸蓉 分析師

焦點個股：3008 大立光、2633 台灣高鐵、6488 環球晶、2492 華新科、9958 世紀鋼

蘋果及亞馬遜股價走高，加上聯準會對美國經濟充滿信心，促使美股四大指數全面走強，激勵台股早盤再度上漲，盤中以 11073 點創下波段新高。然而中美貿易戰持續升溫，加上義大利可能又因為赤字預算問題和歐盟關係惡化，導致歐元走貶…… 國際局勢紛擾…… 昨天權值股用人工盤大拉特拉，今日就熄火。2330 台積電、3008 大立光、1303 南亞、2408 南亞科、2885 元大金、5871 中租 - KY、2395 研華、1402 遠東新等都領跌，盤中振幅達百點以上。收盤大盤跌 27 點，成交量擴大到 1,372 億，終止日 K 連四紅。不過 OTC 指數略微回穩，收盤漲 0.24%，成交量卻縮至 246 億。上漲家數 598 家，下跌家數 787 家。

9 月 25 日幸運星送的《八仙過海飆股祕笈》中，「鐵牛」2633 台灣高鐵天天漲，今日又以 30 元再創新高，1447 力鵬創新高後留長上影線…… 同樣恭喜拿到買到賺到的好友，我們低檔分享，現在愛賺多少自己決定囉！！矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶領漲，被動元件 2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、8163 達方等破底後有買盤進駐…… 其他 2308 台達電、6271 同欣電、3037 欣興、2371 大同、3338 泰碩等較為強勢……

至於 9958 世紀鋼、2208 台船、3708 上緯投控、2013 中鋼構等風電題材股跌幅較深…… 題材股要做整理了。其他重挫股有受特斯拉 CEO 馬斯克被告影響的 3665 貿聯 - KY、1536 和大……5274 信驊失守股后寶座，跌幅今日台股冠軍又破底……

【台股 Q4…… 有什麼行情】

昨天先殺小股，明天再殺大股，控盤者到底在想什麼？？？

OTC 指數 Q3 大跌 13%，其中 MLCC、矽晶圓等跌最兇最慘…… 相信好友們都避開了！！現在這些股票看起來有回穩的跡象，真的跌完了嗎？？？，控盤者針對 Q4 又要推出什麼樣的行情，賣出什麼樣的補藥呢？？知道的人…… 將會補到大荷包…… 補滿 + 補好 + 補飽！！

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最後祝大家週末愉快，下週、Q4 都能操作順利！！！

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