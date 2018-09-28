國泰台大產學團隊上修今年GDP至2.8% 明年預估值為2.2%

出口表現強勁，前 8 月出口值為 6.6 兆元，年增率 5.9%，國泰台大產學合作團隊，上修今年經濟成長率由 2.3% 提升至 2.8%，至於明年因經濟擴張動能下滑，台灣處在景氣循環擴張末端，全年經濟成長率預值為 2.2%。一如各界預測，Fed(聯準會) 於 9 月 26 日升息，聯邦資金利率目標區間調升到 2-2.25%，惟國內利率連續九個季度按兵不動，面臨貿易戰威脅，經濟表現可能放緩，加上國際油價、原物料價格走揚，為通貨膨脹埋下隱憂。



儘管 IMF 對於今、明兩者全球經濟成長率維持 3.9%，國泰台大產學合作團隊預估，明年美國經濟率落在 2.2-2.7% 之間，歐元為 1.6-2%，中國為 6.3-6.5%，三個主要經濟成動能放緩，美中貿易對於出口負面效應在第四季逐步顯現，消費信心下滑影響消費趨弱，預估明年台灣經濟成長率約 2.2%。



Fed 仍穩步升息，台灣利率水準相對持平，新台幣相較其他新興市場貨幣相對穩健，股市仍將維持萬點以上，國泰台大產學合作團隊研判，台灣央行今年升息可能性明顯降低，若貿易戰擴大，升息時間可能往後延，年底前整體金融情勢趨向緊縮。



中央大學經濟系教授徐之強表示，今年前 8 月物價指數為 1.64%，創下近六年新高，核心物價指數為 1.44%，亦是 2008 年以來新高，若是經濟表現因貿易戰戰火擴大而放緩，恐怕陷入停滯性通貨膨脹，而央行升不升息都陷入兩難，升息的話，恐怕抑制經濟成長表現，但不升息，又會面臨物價上揚、通貨膨脹的問題。





