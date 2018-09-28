鴻海旗下萬相攜手The North Face打造3D試衣鏡 搶攻通勤族立即購商機

鴻海 (2317-TW) 旗下數位推播平台業者萬相今 (28) 日宣布，將攜手知名服飾品牌 The North Face 合作，在台北捷運主要轉運點，運用體感偵測搭配擴增實境 (AR) 技術，打造 3D 虛擬試衣鏡，搶攻每日 200 萬名通勤族的立即購商機。

萬相主要由鴻海 FG 次集團 VAS 影音平台事業處、亞太電信 (3682-TW) 通路推播規劃團隊組成，此次與全球知名運動品牌 The North Face 合作，鎖定人潮與商業動能最高的台北車站、忠孝復興、捷運市政府站打造 3D 虛擬試衣鏡。

萬相與 The North Face 合作的 3D 試衣鏡，有別以往電視廣告牆的純展示功能，雙方運用體感偵測搭配擴增實境，增添互動性，搶攻北捷每日 200 萬名乘客的立即購商機。

萬相主要產頻為自主研發 4K 超高清數位推播平台解決方案，結合大數據、物聯網、O2O 等各式創新應用，目前已取得台北捷運、臺北車站、三創生活園區、台北高雄智慧公車亭、亞太電信門市等五大場域數位多媒體廣告之經營權利。

而萬相去年取得台北捷運全線多媒體導購經營權，在台北捷運全線 44 站、57 個點位合計建置 355 個聯網電視螢幕，運用 4K 畫質面板呈現高品質互動體驗，打造多媒體交通場域。