這兩個原因 被認為獨角獸新股集體破發是意料中事

被稱為「獨角獸」的新經濟公司赴港上市的相繼跌破發行價，市場人士認為，這都是意料之中的事情，一來被寵高的估值打回原形，二來太多散戶參與一級市場，令二級市場的參與投資者溢價大幅縮水。

有「獨角獸獵人」封號的華興資本 (1911-HK)，昨 (27) 日以招股價下限定價港幣 31.8 元正式在港交所掛牌上市，原本市場看好其有預留上漲空間，未必會隨其它新經濟股摔進「破發」魔咒，可惜事與願違，掛牌首日即跌破發行價，收跌 22.3%；今 (27) 日依舊欲振乏力，截至發稿，報港幣 22.55 元，跌 8.704%，較發行價下跌近 3 成 (29.08%)。

實際上，除了華興資本，美團點評 (3690-HK)、華領醫藥 (2552-HK)、百濟神州 (6160-HK)、小米 (1810-HK)、平安好醫生 (1833-HK)、歌禮製藥 (1672-HK)、海底撈 (6862-HK)… 等獨角獸，均在掛牌上市首日或之後，跌進「破發」行列。

新經濟公司赴港上市的相繼破發，對於市場人士而言，似乎都是意料之中的事情，主要來自兩方面原因：

一、被寵高的估值打回原形

豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠接受新浪財經採訪時表示，過去 2 年，市場普遍追捧科網股，導致這類股票的估值都出現偏高的情況，但今年以來，不論是美國市場還是香港市場，都開始出現估值修正，連最大型的互聯網巨頭股價都有所下滑，那麼新上市的公司的股價就更難有好的表現。

二、一級市場炒高，二級市場溢價縮水

一名不願意透露姓名的私募基金經理指出，實際上，從 2014 年開始，有大量散戶透過私募基金的方式參與一級市場，令一級市場的估值水漲船高，與二級市場的估值反而出現「倒掛」的情況；過去散戶沒有參與時，一級市場的估值絕對會比二級市場更低，但隨著越來越多無投資經驗的散戶進場，一級市場的投資也變得愈加盲目，也把很多獨角獸寵上了天。

在這種情況下，2014 年開始，很多還沒上市的公司的融資估值都已經達到一個很高的水準，令二級市場的投資者可以拿到的溢價也縮水，這也是為什麼越來越多的公司在上市後馬上破發的原因之一。

更誇張的是，越來越多的公司在 IPO 啟動前，市場上總是會流通各種上市前發行的股票，以「公司即將上市、估值達到某個數值」為號召，吸引大批散戶進場，這類沒投資經驗又偏好人云亦云的散戶，做著「上市後發大財」的春秋大夢，最後接下燙手山芋。

市場人士感嘆獨角獸為投資人賺到大錢的時代已經結束，甚至過去被「寵上天」的獨角獸泡沫開始爆破了。

不過，獨角獸的泡沫爆破並非壞事，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師 Sandeep Gantori 表示，科技板塊的股票近期由於監管的因素，確實面臨短期的壓力，有很多科技類股票已經跌到了很有吸引力的水準。

Sandeep Gantori 認為，已經上市的科技公司會比新上市的科技公司顯得更有吸引力，因為這類公司已經被市場所接納，估值也都是經過市場反復推敲，在如今這樣波動的市場下，顯得更有投資價值。

另一方面，他認為，平台類互聯網公司會在此次震盪中生存得更好，但是一些硬體類公司可能會稍微面臨更大的危機。