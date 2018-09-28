台股盤前－美股領漲、季底作帳行情啟動 拚月K線翻紅

台股昨 (27) 日重返萬一之上，但月 K 線仍未翻紅，不過市場看好在美股走揚，以及法人投信跟集團作帳行情帶動之下，月 K 線可望黑翻紅，加上接下來將陸續公布 9 月營收以及第三季財報，也有助台股多頭走勢維持。

美股在蘋果、亞馬遜等科技攀高帶動之下，四大指數 27 日收紅，外界解讀，主要是 Fed 對未來幾年貨幣政策的展望大致未變，投資人再度聚焦 Fed 表達對美國經濟強勁的信心。

而央行連續第 9 季維持利率不變，央行總裁楊金龍對此表示，處在適度寬鬆立場，但「比起上次是緊了一點點」，而央行也預估今年經濟成長率預測為 2.73%，內需就貢獻達 3.02 個百分點，進入 2019 年後，內需續為經濟成長主要動能。

而臉書 27 日宣布在台灣加碼培養行銷人力的「Made by Taiwan」計畫，聚焦經濟、科技、人才等三大主軸，預計至 2020 年，協助 1,500 家台灣產業領袖與矽谷企業交流；培養 1.5 萬家台灣中小企業學習透過臉書平台，發展全球品牌與業務；培訓 5 萬名以上數位人才，可利用臉書的多項工具進行數位行銷。

此外，各電子大廠布局電動車腳步加快，裕隆集團昨日召開第二屆台灣汽車科技創新發展高峰會，以華創車電提供的台灣自主整車開放平台，結合科技大廠宏碁提供的技術，聯手打造出國人第一台自主智駕電動概念車，也首次對外亮相。

而台達電也成為台灣首家參與 EV100 的業者，將提供充電設施，雖目前營收比重仍低，但法人看好未來具成長爆發力。

法人指出，在美股撐盤以及季底作帳行情帶動下，台股今日可望挑戰日、周、月、季 K 線同步收紅，而近期盤面來看，電子股是相對弱勢的族群，資金紛紛流向非金電，水泥，鋼鐵、紡織、塑化等族群，不過接下來將陸續公布 9 月營收以及第三季財報，除了可關注蘋概股業績成長力道外，也可望觀察具業績成長題材的中小型個股。