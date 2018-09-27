總裁言猶在耳 匯豐上調最優惠利率至5.125% 12年來首次

美國聯準會 (Fed) 今 (27) 晨宣佈升息 0.25%，將聯邦基金利率調升到 2% 至 2.25%。香港金管局跟隨將貼現窗口基本利率上調 25 個基點至 2.5%。總裁陳德霖今早放話，銀行可能很快調高最優惠利率 (P)，言猶在耳，匯控 (0005-HK) 率先上調 P 至 5.125%，為 12 年來首次。

陳德霖表示，隨著香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 及定期存款利率跟隨美國利率上升，銀行體系的資金成本壓力增加，因此銀行界預期最優惠利率 (P) 可能很快上調，但是否升息是銀行商業決定。

陳德霖指出，美國升息步伐有可能加快速度，原因包括：美國勞動市場緊張，工資有上升壓力；能源商品價格價高企，油價將升至 80 美元一桶；中美若全面落實加關稅，會使消費品價格上升；以上種種因素令美國通膨壓力上升。

他說，目前全球的經濟狀況為香港經濟帶來頗大的不確定性，因為資產市場會否顯著調整、中美貿易糾紛會否持續或者惡化等，都會對市場帶來不確定性及波動，呼籲投資者要提高警覺。

與房貸利率息息相關的香港 1 個月 Hibor 週一 (24 日) 已升至 2008 年以來最高水準，港滙上週五 (21 日) 創下 15 年來最大單日漲幅。市場認為這兩大跡象預示香港將會升息。

圖：香港銀行公會

在低利環境下，香港房價過去 10 年上升超過 170%，成為全球房價最難負擔城市。隨著銀行調升最優惠利率 (P)，貸房者繳房貸壓力勢必跟著上升，德銀等大行的報告認為，香港房市將隨利率趨升而步入熊市。

這次 Fed 利率會議聲明重申漸進式升升息，當局並預測今年內再升息一次，維持明年升息 3 次的預測，而今年經濟增長預測由原來 2.8% 上調至 3.1%。

匯控旗下香港上海匯豐銀行今天率先宣布，由明 (28) 日起，上調最優惠利率 (P)12.5 基點，由 5% 調升至 5.125%，為 12 年來首度上調最優惠利率。

匯豐上一次更動最優惠利率 (P) 是在 2008 年 11 月 10 日，當時減息 25 基點。

匯豐今日同時宣布，從明日起上調港幣儲蓄存款利率 12.4 基點，由 0.001% 調升至 0.125%。

匯豐上一次於 2009 年 5 月 21 日調整港元儲蓄存款利率，當時減息 0.9 基點。

匯豐香港區行政總裁施穎茵表示，調整利率顯示香港利率正常化周期已啟動，未來會在必要時再調整利率。

匯控股價今日早盤一度上漲 0.65%，截至午盤，報港幣 69.7 元，漲幅收斂至 0.072%。