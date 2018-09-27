繼匯豐後 恒生銀行上調最優惠利率至5.125%

繼匯豐銀行後，恒生銀行 (0011-HK) 也在今 (27) 日公佈，將最優惠利率 (P) 由 5% 上調至 5.125%，升幅 12.5 個基點。

恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫻表示，經考慮各方面的因素，包括經濟環境、資金成本、現時香港銀行體系的結餘及拆款利率水準，決定上調最優惠利率。

恒生上一次調整最優利率 (P) 是在 2008 年 11 月 10 日，當時減息 25 個基點。

該行今日同時上調港幣儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣 5000 元或以上的儲蓄存款利率，將由 0.01% 上調至 0.125%。

摩根士丹利發表報告表示，關注恒生銀行及其他香港大型銀行融資成本上升，會阻礙淨利差擴大，因估計資產收益率擴展速度會快於融資成本，預計至 2019 年淨利差會擴大 35 基點。

該行估計，香港自 9 月起展開升息循環，預計會上調共 4 次最優惠利率 (P) 及個人儲蓄利率，預測香港銀行至 2019 年年底會共上調最優惠利率共 100 個基點。

大摩相信，恒生銀行隨著淨利差前景改善，獲利表現可迎來上升週期，上調對恒生銀行 2018 年至 2020 年每股盈餘預測 1.9%、4% 及 1.3%，分別至港幣 13.19、15.14 及 16.13 元，以反映其淨利差擴大因素。

該行維持對恒生銀行「增持」評級及目標價港幣 265 元，此相當預測 2020 年本益比 16 倍。截至今日發稿，恒生銀行上漲 2.297%，報港幣 213.8 元。

圖：新浪財經

大摩表示，恒生銀行歷史上屬高估值股份，其現價相當 2019 年本益比 14 倍，目前不算昂貴，股利回報達 4%，維持恒生銀行為該行香港金融股的首選。

今日稍早，匯控旗下香港上海匯豐銀行已率先宣布，由明 (28) 日起，上調最優惠利率 (P)12.5 基點，由 5% 調升至 5.125%，為 12 年來首度；同時宣布從明日起上調港幣儲蓄存款利率 12.4 基點，由 0.001% 調升至 0.125%。

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間今 (27) 晨以 9：0 一致通過調高利率 1 碼，將聯邦資金利率目標區間調升至 2-2.5%，創 2008 年來最高水平。香港金管局今晨也跟隨美國升息腳步，上調貼現窗口基本利率 25 個基點，至 2.50%。

香港金管局總裁陳德霖今早表示，隨著香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 及定期存款利率跟隨美國利率上升，銀行體系的資金成本壓力增加，因此銀行界預期最優惠利率 (P) 可能很快上調，但是否升息是銀行商業決定。