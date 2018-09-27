〈許璋瑤現身〉A股權重提升 證交所：台股5大優點防資金排擠

富時羅素 (FTSE) 及明晟 (MSCI) 紛紛調升 A 股權重，市場擔心，該情形會對外資在台股的資金，產生排擠效應；對此，證交所董事長許璋瑤今 (27) 日提出 10 頁報告說明，台股有五大優點，包括與經濟基本面連動、殖利率高、現金股利逐年增加，以及今年 8 個月強漲 3.4%，除權息蒸發指數至 9/26 完全回補，權值股市值增加 2% 等，強調台股相對其他資本市場健康，受影響程度低。

許璋瑤表示，大陸 A 股納入富時羅素 (FTSE) 及 MSCI 對新興國家股市，甚至全球都會有影響，不過台灣外資投資比重從過去的 15% 增加到 40%，持續淨匯入的狀況相當穩定，台灣資本市場優於大部分新興市場國家，加上經濟基本面好，他認為台灣資本市場非常健康，未來就算有些許變動，受到影響相對其他市場要來得低。

許璋瑤表示，股市是經濟的櫥窗，股市的成交量跟股價變化跟經濟高度相關。觀察近這兩年股市變化，到 2016 年下半年轉好，對照台灣經濟成長率，同樣在相同時間點向上。而從 2017 年第 3 季，至今年第 2 季止，經濟成長率都維持在 3%，經濟明顯復甦。

此外，全球股市在今年 2/6 後明顯反轉，幾乎國際主要股市下降，許璋瑤指出，台北股市今日收盤指數為 11034 點，上漲 3.4%，市場基本面決定股市表現。

觀察上市公司營收及純益表示，許璋瑤指出，2017 年全年營收年增 7.2%，稅前純益年增 16.6%，稅後純益年增 17%，而今年上半年營收已經年增 8.6%，稅前純益年增 20.7%，稅後純益年增 21.9%，都較過去表現為佳。

而以上市櫃公司發放現金股利來看，2008 年總計為 4925 億，2004 年已經破兆，2017 年為 1.4 兆元。

許璋瑤指出，觀察權值股除權息影響市值變化，以台積電影響 69.79 點最多，不過到 9/26 收盤止，市值已經增加 116%，全數權值股市值增加 2%，「權跟息都回到口袋裡面來」。