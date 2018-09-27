WeChat Pay陸港雙向支付10月開通 Alipay也已準備就緒

香港流動支付平台競爭白熱化。騰訊 (0700-HK) 宣佈，旗下流動支付平台 WeChat Pay HK 將於 10 月 1 日開始「雙向跨境支付」，向香港用戶開放大陸移動支付服務，即港人日後可直接使用 WeChat Pay HK 在大陸消費。

與此同時，長和 (0001-HK) 與阿里巴巴旗下螞蟻金服合資營運的支付寶香港 (Alipay HK) 亦公佈，其電子錢包的跨境支付技術層面已準備就緒，目前正跟境外多個國家及地區的部門洽談，意味支付寶香港用戶日後也可在多個旅遊地點使用港幣計價的電子錢包，不限於中國大陸。

由 10 月 1 日開始，WeChat Pay HK 的香港用戶可於大陸使用流動支付服務，首批接入線上商戶包括滴滴打車、美團外賣、大眾點評，以及大陸高鐵網上官方售票平台「12306」等。WeChat Pay HK 會陸續支持其他商戶，如使用 WeChat Pay HK 於大陸使用流動支付服務，香港用戶需先行將 WeChat 升級至 6.7.2 或更高版本。

騰訊金融科技副總裁馬曉東表示，香港和大陸無法實行跨境支付，一直是兩地的痛點，但經過中聯辦、香港政府及國務院商議後，促使雙向跨境支付可以在短時間出現。

至於雙向跨境支付的具體運作，WeChat Pay HK 將自動為用戶換算消費的人民幣為港幣，透過與多家銀行進行合作，即時為用戶提供匯率報價及自動換匯服務。另一方面，WeChat Pay HK 與財付通將接入銀聯轉接清算系統，使兩地錢包的結算流程和金融業務透明、安全和合規。

除 WeChat Pay HK 開通大陸電子支付市場之外，長和與阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服合資營運的支付寶香港 (Alipay HK) 也公佈，電子錢包於跨境支付技術層面已準備就緒，正在和多個國家及地區有關部門和商戶洽談合作的方案，令用戶於香港境外亦能如在本地一樣使用電子錢包。

Alipay Payment Services(HK)Limited 行政總裁陳婉真表示，體認到香港民眾對境外消費的熱切需求，會着力開拓境外旅遊網絡，希望於未來數月從最受香港人歡迎、最經常去的國家和地區開始，實現電子錢包跨境支付功能。

除上述 2 大大陸錢包外，中銀香港 (2388-HK) 旗下的 BOC Pay 及香港電訊 (6823-HK) 旗下 Tap & Go ，亦在今年稍早前推出跨境支付服務，但原理均是透過銀聯的網路，在大陸支援銀聯付款的地方以進行支付，本質上仍是以信用卡付費，非電子錢包支付。