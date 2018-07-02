微信信用卡還款8月起將收0.1%手續費 粗估上億使用者受影響

騰訊 (0700-HK) 旗下的理財平台理財通表示，微信信用卡還款業務規則自 8 月 1 日起調整，理財通用戶的每筆信用卡還款都將被收取還款金額 0.1% 的費用，最低人民幣 0.1 元。粗估上億微信使用者受影響。

公告指出，自 8 月 1 日起，僅理財通白金、黃金會員的信用卡還款手續費繼續享受全免政策，「愛定投計畫」固定轉入人民幣 500 元以上的用戶，也可以繼續享受免費還款服務。

對於本次業務規則調整原因，騰訊理財通表示，每一筆還款背後都會產生支付通道手續費，為了使廣大使用者享受部分免費的產品體驗，騰訊財付通一直在投入成本進行手續費補貼。由於近年來信用卡還款業務的快速發展，通道手續費成本猛增。為適當平衡成本和可持續發展，遂做出調整。

其實在 2017 年 11 月，微信就曾公告，自 2017 年 12 月 1 日起，微信將對每位用戶每個自然月累計還款額超出人民幣 5000 元的部分按 0.1% 進行收費 (最低人民幣 0.1 元)，每人每月累計還款人民幣 5000 元以內，不收取任何形式的手續費。同一身份證下的多個微信帳戶，共用每月人民幣 5000 元的免費額度。

據大陸央行 2017 年支付體系運行總體情況報告顯示，截至 2017 年年末，銀行卡授信總額為人民幣 12.58 兆元，銀行卡應償信貸餘額為人民幣 5.56 兆元。表明中國每年信用卡還款的總額是人民幣 5.56 兆元。

現在越來越多的人採用移動支付還款，即使拋開其他還款方式來計算，微信所承擔的信用卡還款金額可能就超過人民幣兆元。以此計算，微信可能每年都要交給銀行幾十億的通道費用。

根據今年 5 月，騰訊公佈的 2018 年第一季財報。其中，微信用戶首次突破 10 億，達 10.4 億。此前企鵝智酷發佈的深度報告《微信報告：47 頁 PPT 看懂微信 5 大業務》中顯示，有 13.6% 的使用者使用信用卡還款，有更多的用戶用於紅包，轉帳收款類項目。粗略算一下大概有上億使用者會受到新規則的影響。

不過，個人支付領域另一巨頭支付寶，目前還未對信用卡還款規則作出調整。根據支付寶 APP，客戶通過手機用戶端還款時，本人和為他人還款都不收取手續費；客戶通過電腦端還款時，本人還款免費，為他人還款收費，費率為 0.2%，最低每筆收費人民幣 2 元，最高收費人民幣 25 元。