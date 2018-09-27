瑞銀：全球房地產泡沫指數香港居首

瑞銀財富管理投資總監辦公室發佈的《2018年瑞銀全球房地產泡沫指數》指出，大多數主要發達市場金融中心的住宅市場存在泡沫風險或嚴重高估情況。

香港存在最大的泡沫風險，隨後依次為慕尼黑、多倫多、溫哥華、倫敦和阿姆斯特丹。斯德哥爾摩、巴黎、三藩市、法蘭克福和悉尼也顯現重大失衡。洛杉磯、蘇黎世、東京、日內瓦和紐約的估值高企。相比之下，波士頓、新加坡和米蘭的房地產市場估值較為合理，而芝加哥估值偏低。

香港房地產泡沫指數在2018年位居亞洲第一。經通脹調整後，過去四個季度住宅樓價再度漲逾10%，泡沫指數進一步上升。在本項研究覆蓋的所有城市中，過去10年來香港的房價負擔能力也下降最多。遏制房價上漲的政治壓力上升。

但是，香港房地產市場長期以來供給不足，而需求始終旺盛。報告預期短期內樓價上漲趨勢會有所放緩，但是考慮到法規收緊以及中美貿易摩擦等方面的風險，樓價也不太可能大幅下跌。

過去五年來，由於幾乎所有城市的房地產對本地居民來說都過於昂貴，政府推出了更多法規，包括徵收印花稅和租金管制措施。此類法規配合按揭條件收緊，有可能導致房地產盛世突然結束，悉尼便是近期的一個例子。總而言之，樓價負擔能力低將危害城市的長期增長潛力，並可能導致投資者重新評估對未來資本利得的預期。